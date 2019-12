Tour alla scoperta di Padova vista con gli occhi di Belzoni

Giovanni Battista Belzoni, nato nel 1778 e cresciuto nel borgo popolare del Portello, iniziò sin dall’adolescenza a girare il mondo e a Padova non visse molto. Belzoni è comunque considerato da molti l'italiano più famoso al mondo. Le sue scoperte archeologiche sono nella sezione egizia dei maggiori musei internazionali.

Nell'inverno 1819/1820 ritorna a Padova, per ritrovare la famiglia e durante il suo passaggio viene celebrato e omaggiato da tutta la città. Farà ritorno in una città profondamente cambiata: l'editto napoleonico del 1808 farà chiudere chiese e conventi; l'urbanistica cambia di conseguenza Belzoni perderà alcuni punti di riferimento.

Il tour parte dalla casa natale di Belzoni e proseguirà lungo via Altinate per concludersi al Caffè Pedrocchi dove gusterete il tipico caffè padovano del Pedrocchi servito con crema di menta e cacao. Sarete immersi in un vero e proprio story telling con aneddoti dalla biografia di Belzoni e di vicende cittadine.

Ritrovo: via Belzoni 42, sotto la casa di Belzoni

Durata: 2 ore circa

Quando: domenica 9 febbraio 2020 ore 16.

Prezzo: 18 euro a persona

Include: guida turistica, caffè al Pedrocchi, assicurazione, organizzazione tecnica.

Extra: fino al 28 giugno 2020 è possibile visitare la mostra L’Egitto di Belzoni al Centro Culturale Altinate San Gaetano

Informazioni e contatti

Il tour è garantito con un minimo di partecipanti. Per prenotare: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/.

Viaggiare Curiosi: agenzia di turismo sostenibile e noleggio bici

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com