Tramonti-For-Art: installazioni d’arte e musica dal vivo al quartiere Forcellini

Con il sostegno del Comune di Padova, bando “Vivi il Quartiere”, l’associazione di promozione sociale Kalétheia propone il progetto Tramonti-FOR-arT, volto alla promozione e aggregazione socio-culturale. Obiettivo del progetto è quello di guardare il quartiere Forcellini in una chiave di scoperta del bello, spesso nascosto dalla consuetudine anche di chi abita la zona.

In particolare diffondere la storia del quartiere INA-Casa Forcellini, a 70 anni dalla Legge Fanfani, e delle formelle in ceramica apposte sugli edifici. Contribuendo nello spirito di questi piccoli oggetti d’arte a dare un senso identitario al quartiere, facilitando la relazione tra abitanti e territorio.

Il progetto si concluderà sabato 7 dicembre mattina con l’installazione nel quartiere Forcellini delle opere di Enrico Marcato, realizzate in collaborazione con Ceramiche Artistiche diBarone, poste in due punti nodali del quartiere INA-Casa: all’inizio e alla fine di via Dorighello, sulla direttrice che collega la sede CPIA alla piazza Forcellini. In contemporanea ci saranno due interventi musicali ad opera di Francesco Cigana e Giulio Gavardi, artisti che, come Enrico Marcato, risiedono del quartiere 3B.

Programma

Ore 10 di sabato 7, ritrovo presso la sede amministrativa del CPIA Provincia di Padova ingresso laterale tra via Cordenons e Dorighello. Nelle aule esposizione del laboratorio di scrittura creativa.

Installazione della prima opera di Enrico Marcato nel giardino esterno della scuola. Esperienza sensoriale a 360°: Francesco Cigana proporrà una musica a base di percussioni usando l’opera d’arte come strumento. Passeggiata verso via Prosdocimi, di fronte a piazza Forcellini per l’installazione della seconda opera di Enrico Marcato. Momento conclusivo in Sala Comunale Nilde Iotti, con la presenza dell’Assessora Francesca Benciolini.

Aperitivo finale e musica di Afro Samba Project: Giulio Gavardi alla chitarra, Dario Bano alle percussioni per un’immersione nella tradizione musicale più antica del Brasile, contaminata con l’eredità africana.

Il progetto Tramonti-FOR-arT

Il progetto Tramonti-FOR-arT, si è articolato in due passeggiate (26 ottobre e 9 novembre) nel quartiere Forcellini, guidate dall’architetto Angelo Cipriano. Queste passeggiate hanno permesso di scoprire nel dettaglio il quartiere INA-CASA Forcellini, il più grande di Padova, osservando in particolare le formelle in ceramica realizzate su bozzetto del ceramista Guerrino Tramonti. Da fine ottobre e inizio dicembre per sei incontri, è stato proposto anche un laboratorio di scrittura creativa guidato dalla docente Daniela Lucchesi, presso la sede del CPIA di Padova. Va ricordato infine che abbiamo messo le mani sull’opera d’arte durante due laboratori con Enrico Marcato e Daniela Di Barone: sabato 9 novembre dopo la passeggiata e mercoledì sera 13 novembre gli abitanti del rione hanno lasciato un piccolo segno su alcune formelle di argilla, che trasformate in ceramica, sono state colorate e incastonate nelle opere assieme ad altre dell’artista, come piccole tessere di un portale in dialogo con le formelle INA-Casa.

Oggi come allora la ceramica e l’arte diventano strumento per un segno identitario volto a rigenerare una quartiere periferico della città di Padova.

Info

Kaletheia

Associazione di Promozione Sociale di Educazione al bello

Email: info@kaletheia.org

Info web

https://www.facebook.com/kaletheia.associazione/

https://www.facebook.com/events/2363872687075264/