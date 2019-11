Per la rassegna teatrale "A Bagnoli t'aspetto" lo spettacolo "Tramonto"

Per la rassegna teatrale A Bagnoli t'aspetto, sabato 9 novembre al Tearo C. Goldoni di Bagnoli di Sopra, la compagnia Soggetti Smarriti di Treviso presenta "Tramonto". Dramma in due atti di Renato Simoni. Regia di Franco Demaestri

La commedia, scritta e recitata in dialetto, inscena un intenso dramma borghese che vede protagonista un uomo egoista e senza scrupoli, attento solo a soldi e prestigio, perdere ogni controllo su famiglia e lavoro, ma soprattutto su se stesso. L'opera è risultata vincitrice al 31° Festival Nazionale Maschera d’Oro 2019.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/teatrosoggettismarriti/

Tel. 3496633118