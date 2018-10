Trance dance "Suono medicina" con percussioni dal vivo a Este

Riceviamo e pubblichiamo:

Trance Dance a Este. Questa danza è un antico rituale sciamanico adattato ai nostri giorni: lasciandosi andare liberamente alla musica, essa scioglie i blocchi corporei, favorisce il contatto con il profondo e libera energie guaritrici. La Dance Trance è un’elaborazione degli antichi rituali, resa accessibile a tutti, in un formato temporale e musicale adatto per l’uomo moderno. E’ importante sottolineare che mentre in origine era basata su antiche pratiche spirituali e sistemi di credenze religiosi, quella contemporanea non ha nessun particolare orientamento religioso e non è in contrapposizione con alcuna religione.

I benefici immediati della Trance Dance sono più vitalità, più presenza, più luminosità, grazie al fatto che attraverso la danza è possibile scaricare una grande quantità di energia in eccesso; di conseguenza si diventa più sensibili e si entra più a contatto con se stessi.

Info

347-6897387 / 347-8656567

hang.sonum@gmail.com