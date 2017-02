"Transformazioni", mostra di Renzo Saviolo alla Pescheria Vecchia di Este

"Transformazioni"

Pescheria Vecchia, Este

Inaugurazione: 11 febbraio, ore 17.

Le cinquanta opere esposte nella mostra "Transformazioni", alla Pescheria Vecchia a Este dall'11 al 26 febbraio, rappresentano per il fotografo padovano Renzo Saviolo una nuova forma di sperimentazione che si traduce nella volontà di "trasformare" l'elemento reale in una visione astratta, satura di colori, in cui la materia inerte prende una nuova vita e una rinnovata sostanza.

Dopo la grande mostra antologica di Padova nel 2005, dove l'approccio al reale andava da un'analisi documentaria della realtà a una sua interpretazione poetica, si apre una nuova fase in cui il colore e la mutazione della forma assumono un ruolo centrale.

L'esposizione, patrocinata dal comune di Este, è organizzata dall'associazione culturale Fantalica, da anni impegnata nella promozione dell'arte nel territorio veneto.

Durante la presentazione della mostra interverranno: il sindaco di Este Roberta Gallana, per l'associazione culturale Fantalica la vicepresidente Roberta Rigato e il fotografo Stefano Trevisan.

ORARI

La mostra sarà aperta fino al 26 febbraio con orario: giovedì - domenica dalle 15.30alle 19.