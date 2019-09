Torna con la 17esima edizione la festa della transumanza a San Pietro in Gu, in programma domenica 6 ottobre al parco giochi comunale di via Mazzini.

Il comune di San Pietro in Gu, con la collaborazione della Pro Loco Guadense e il patrocinio della Regione Veneto, organizza la tradizionale manifestazione che celebra il passaggio del bestiame al rientro dalla stagione estiva e i prodotti tipici dell'Alta Padovana.

Programma

dalle 9 alle 17.30: "El marcà" (il mercato)

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17: apertura Museo comunale delle risorgive con visite guidate e apertura mostra "Album de fameja"

dalle 10 alle 11: arrivo del bestiame

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30: "Vegnì putei!" (eventi per bambini)

alle 12: premiazioni e riconoscimenti agli allevatori

dalle 12.30 alle 14.30: stand gastronomico

dalle 14.30 alle 16: La tosella (spazio dedicato al tipico formaggio Tosella)

alle 17.30: vin brulè e conclusione della manifestazione

Disponibile il servizio di mini-bus con visita guidata alle risorgive "Regazzo" ad Armedola (su prenotazione al numero 049.9458112).

***In caso di maltempo la manifestazione potrà subire variazioni

Informazioni

