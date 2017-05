"Trappolando", la mostra di Fausto Melotti a Casa Mediolanum

"Trappolando", di Fausto Melotti

Casa Mediolanum

11 maggio-8 giugno

Centodieci è Arte presenta la mostra "Trappolando", di Fausto Melotti, la cui inaugurazione si terrà giovedì 11 maggio alle ore 19 a Casa Mediolanum.

L'iniziativa fa parte del nuovo ciclo di incontri sul territorio per diffondere la cultura dell'arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro.

Questo il motto di "Centodieci è Arte" di Mediolanum Corporate University (MCU), il nuovo ciclo di incontri sul territorio nati per diffondere la cultura dell'arte in tutte le sue espressioni.

Con questo spirito MCU è lieta di incontrare il critico d'arte Lorenzo Fiorucci, che ha partecipato alla realizzazione della mostra divenuta ormai itinerante presso importanti gallerie.

Fiorucci sarà intervistato dal moderatore della serata Gianluca Bianco, regista ed esperto di storia dell'arte, collaboratore del progetto "Centodieci è Arte".

DETTAGLI

La mostra sarà aperta fino a giovedì 8 giugno.

L'ingresso è gratuito previa prenotazione al numero 049.8240600