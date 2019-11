La trasformazione dei gesti nell’era digitale, incontro a Padova

Venerdì 29 novembre 2019 ore 18

Auditorium Palazzo del Monte di Pietà

Via Monte di Pietà, 8 (piazza Duomo), Padova

Evento collaterale alla mostra Incontro e abbraccio nella Scultura del Novecento da Rodin a Mitoraj (www.incontroabbraccio.it)

Prof.ssa Barbara VOLPI

La trasformazione dei gesti nell’era digitale

Dettagli

Come possiamo proteggere i nostri figli dai pericoli e dalle insidie della rete?

Come possiamo essere genitori consapevoli nell’era touch?

Siamo in grado di cogliere segnali di disagio che s’insinuano in selfie, post e giochi online? Questa conferenza ci fornirà risposte scientificamente fondate, guide procedurali e strumenti duttili per affrontare con coraggio e determinazione la nuova sfida che la società multimediale ci pone: educare responsabilmente al rapporto con i mezzi digitali.

Barbara Volpi, laureata in Psicologia Clinica, lavora presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università della Sapienza di Roma, dove gestisce il Servizio Genitorialità, una struttura che offre un sostegno alla genitorialità e alle condizioni che promuovono il benessere del bambino e famiglia supportandola nel percorso di crescita del figlio fin dalle prime fasi della gravidanza, nel post-partum e nelle diverse nelle diverse tappe evolutive. Oltre a numerose pubblicazioni, ha pubblicato nel 2017 presso l’editrice Il Mulino il libro Genitori Digitali.

