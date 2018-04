Come cambiano le regole  sul trattamento dei dati personali? Workshop a Padova

In vista dell’ormai imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la filiale di Padova di MAW Men At Work S.p.A. in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e con legali esperti in materia, ha organizzato un workshop gratuito dedicato a questo argomento.

L’incontro si svolgerà presso la sede Atena di Padova (via san Marco 11) il prossimo mercoledì 18 aprile 2018, dalle 16 alle ore 18. Obiettivo: dare supporto concreto alle aziende in questa delicata fase di passaggio.

Relatori del workshop sono la professoressa Claudia Sandei, docente di Diritto Commerciale dell’Università di Padova e Giulio Marzella, avvocato d'impresa e compliance manager LAW2GO.

Il programma dell’evento prevede una breve illustrazione delle principali novità introdotte dal regolamento, cui seguirà una sezione di lavoro più operativa dedicata a illustrare azioni e passaggi necessari per iniziare ad adeguarsi alle nuove disposizioni. Particolare risalto sarà dato all’uso del dato nel marketing e nel rapporto giuslavoristico e alla videosorveglianza.

Argomenti dell’incontro: il nuovo quadro normativo comunitario, il dato come asset aziendale, il principio dell’accountability come nuova filosofia del Reg 679/2016, l’analisi dei fondamenti normativi e dei dei diritti degli interessati, come cambia l’informativa, la privacy by design, la valutazione di impatto, il regime sanzionatorio e il ruolo del data protection officer.

Per iscrizioni

La partecipazione al seminario è gratuita, per iscirversi inviare una email a fil.padova@maw.it o chiamare i numeri 049 8364738 o +39 342 0740780.

www.maw.it