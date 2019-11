Circus di Pontelongo: il funambolo Jgor Es Tentera’ e la traversata del bacchiglione su corda lunga

Circus Sugar River Fest

Festival di Circo Contemporaneo e Artisti di Strada

Piazze e Vie di Pontelongo

1 dicembre 2019, dalle 10 alle 19

Festival della dolcezza e fiera di Sant'Andrea a Pontelongo

Circo in valigia

circo teatro con spettacoli e animazione bimbi

Animazioni con bolle di sapone

Trampoliere - Giocoliere itinerante

Truccabimbi a tema dolcezza

Programma

Ore 10.30 - 11 spettacolo di giocoleria

Ore 11.15 - 12 spettacolo bolle giganti

Ore 14.30 - 15 spettacolo di giocoleria

Ore 15.15 - 15.45 spettacolo di bolle giganti

Ore 16 - 16.30 Grande Show:

Funambolismo sul fiume

Ore 16.45 – 17.15 danza fusion

Ore 17.30 – 18 spettacolo acrobatico

Ore 18.15 spettacolo di fuoco

Ingresso libero

Visite allo zuccherificio di Pontelongo col trenino puffetto

Lui è Jgor, uno dei pochissimi funamboli in Italia esperti in long line, ovvero corda lunga nel vuoto.

Domenica 1 dicembre arriverà a Pontelongo per lo Sugar River Fest, il Circus Festival ormai da tre anni ospitato con successo in paese. E visto che proprio Pontelongo è diviso in due dal Bacchiglione e si chiama Ponte-Longo per questo motivo, Jgor ha pensato bene assieme agli organizzatori di ricongiungerlo idealmente su corda lunga, attraversando, per la prima volta nella storia del fiume, il Bacchiglione da sponda a sponda.

L’appuntamento con il fiato sospeso è alle 16, anche in caso di pioviggine. Se invece il meteo dovesse mettere pioggia forte al pomeriggio, la traversata verrà fatta la mattina.

Jgor (nome d’arte di Daniele Capaci) vive a Forlì ed è solito ad imprese del genere. L’ultima funambolica l’ha fatta a San Marino, tra la Torre Guaita e la Torre Cesta, percorrendo nel vuoto una distanza di 316 metri su 250 metri di altezza.

A Pontelongo l’altezza massima sarà di 8/10 metri dal livello del fiume per circa 80/90 metri di lunghezza.

Per tutto il giorno, dalle 10 alle 19, al Circus di Pontelongo ci saranno altri artisti e altre eventi (spettacoli di bolle, circo teatro, giocoleria, fuoco, danza fusion e anche una zona dedicata al gioco da tavolo e di strategia). Il tutto in piazza Cavalieri Vittorio Veneto, in collaborazione con la Proloco e il Comune di Pontelongo.

