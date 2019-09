Stagione lirica al Piccolo Teatro: “La traviata” in diretta dall’Opèra di Parigi

Martedì 24 settembre, alle ore 19.15, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) proiezione in diretta via satellite dall' Opera di Parigi de "La Traviata" di Giuseppe Verdi, nuova produzione con la regia di Simon Stone e la direzione musicale di Michele Mariotti.

La traviata

martedì 24 settembre – ore 19.15 – in diretta dall’Opèra di Parigi (FUORI ABBONAMENTO)

Riprende la stagione Lirica al “Piccolo” con un primo titolo fuori abbonamento. E’ il ritorno del titolo verdiano all’Opéra Garnier in un nuovo allestimento firmato dal giovane regista svizzero Simon Stone e diretto da Michele Mariotti. Simon Stone si diletta a fare i conti con le principali opere del repertorio, attirandole in un territorio più intimo. Uno dei più illustri registi teatrali di oggi, ora fa il suo debutto tanto atteso all’Opéra di Parigi. Opera in tre atti Musica: Giuseppe Verdi Libretto: Francesco Maria Piave (da Alexandre Dumas figlio, La Signora delle camelie)

Credits

Direzione musicale: Michele Mariotti

Regia: Simon Stone

Maestro del coro: José Luis Basso Orchestra e coro di Parigi

Cast (personaggi ed interpreti)

Violetta Valery, Pretty Yende

Flora Bervoix, Catherine Trottmann

Annina, Marion Lebègue

Alfredo Germont, Benjamin Bernheim

Giorgio Germont, Jean-François Lapointe

Gastone, Julien Dran

Il Barone Douphol, Christian Helmer

Il Marchese d’Obigny, Marc Labonnette

Dottore Grenvil, Thomas Caro

Giuseppe, Luca Sannai

Durata: 3:05 inclusi due intervalli di 25 minuti

Cantata In italiano, con sottotitoli in italiano

Presentato da Alain Duault Coproduzione con Wiener Staatsoper

Biglietti d’ingresso (prevendite da lunedì 2 settembre)

Prezzi Dirette/Live

Interi euro 12 (+ euro1 dir. di prev.)

Ridotti euro 11 (+ euro1 dir. di prev.)

Associati e Bambini 4/12 anni euro 10 (+ euro1 dir. di prev.)



La riduzione è prevista per over 65 e studenti max 26 anni Associati sono coloro i quali hanno sottoscritto la tessera dell’Associazione Piccolo Teatro 2019/2020

Tabella oraria di riferimento

19.15 Presentazione ed introduzione

19.30 I parte (35 min. circa)

20.05 Intervallo

20.30 II parte (1 ora circa)

21.30 Intervallo

21.55 III parte (50 min. circa)

22.45 fine

**********************

Prevendite dei biglietti

presso i seguenti esercizi:

Cartoleria «C’era una volta – tel. 049.8803700 via Asolo n.9 (di fronte al parcheggio del Piccolo Teatro)

Cartoleria Prosdocimi – tel. 049.8751368 piazzetta Pedrocchi n.10

Carto-edicola Ruggero Enzo – tel. 049.715469 zona Mandria (via Armistizio/Via R.Aponense) a fianco di «Acqua e Sapone»

novità Tabaccheria Valente Stefano – tel. 049.8800952 – via Armistizio n.70 (a fianco del “Big”) – zona Paltana

Prevendita online (con carta di credito – con aggiunta di diritti di transazione online) su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Non saranno accettate richieste di «prenotazione» inviate via e-mail o via telefono



*****************************

LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO aprirà 45 minuti prima dell’evento, per i posti rimasti eventualmente disponibili dopo le prevendite. DOPO L’INIZIO DELLA PROIEZIONE L’INGRESSO IN SALA NON SARA’ CONSENTITO NEMMENO A CHI FOSSE ABBONATO O IN POSSESSO DI BIGLIETTO ACQUISTATO IN PREVENDITA Ad ogni evento: bar (caffetteria, bevande e snack) operativo all’apertura e all’intervallo. All’intervallo: vendita di pizza al taglio.

*******************

Come di consueto il programma del Piccolo Teatro sarà preso a riferimento per un ciclo di appuntamenti di “incontri di presentazione delle opere”, tenuto dal m° Stefano Lovato, per iniziativa dell’Ass.ne Mascagni, presso le Ex Scuderie di piazza Napoli n.40 (edificio di recente ristrutturazione, accanto alla sede del Quartiere 5). Ingresso libero Presentazione a cura del M° Stefano Lovato info:stefanolied@hotmail.com il programma sarà reso noto appena disponibile

*******************

Piccolo Teatro via Asolo 2 (zona Paltana) Padova Ampio parcheggio gratuito https://vimeo.com/342704333

Info web

https://www.piccolo-padova.it/la-traviata/