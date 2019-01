Stagione lirica al Piccolo Teatro: “La traviata” dalla Royal Opera House di Londra

Mercoledì 30 gennaio, alle 19.45, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la stagione lirica sullo schermo cinematografico propone “La Traviata” di G.Verdi in diretta dalla Royal Opera House di Londra, per la regia di Richard Eyre, la direzione musicale Antonello Manacorda, e nel cast Ermonela Jaho, Charles Castronovo, Plácido Domingo, Catherine Carby.

“La traviata” è una delle opere più popolari al mondo.

La proiezione sarà presentata da Clemency Burton-Hill.

Dettagli

“La traviata” propone un cast d’eccellenza che include uno dei volti più amati della Royal Opera, Plácido Domingo.

L’opera racconta la storia della cortigiana parigina Violetta (Ermonela Jaho) e del suo tragico amore proibito con Alfredo Germont (Charles Castronovo). Il loro romantico idillio in campagna termina improvvisamente quando Giorgio (Domingo), il padre di Alfredo, scioccato dalla loro relazione scandalosa, convince Violetta a lasciare Alfredo per il bene della sua famiglia, pur sapendo che Violetta è seriamente malata. Alfredo, sconvolto, viene a conoscenza della verità solo quando Violetta è ormai sul letto di morte.

Biglietti

Il botteghino apre alle ore 19.

Interi euro 12, Ridotti euro 11 Associati euro 10.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/la-traviata/