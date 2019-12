“Tre sorelle” di Anton Čechov in scena al teatro de Linutile

“Grow Up”, la Stagione teatrale 2019/2020 del Teatro de LiNUTILE di Padova chiude l’anno 2019 portando in scena sabato 21 dicembre alle 21 un nuovo particolare allestimento di “Tre sorelle”, una delle opere più alte dello scrittore e drammaturgo russo Anton Čechov.

Andata in scena per la prima volta il 31 gennaio 1901, l’opera ha per protagoniste tre sorelle, figlie di un generale russo, desiderose di emanciparsi col lavoro e di trasferirsi a Mosca per sfuggire alla soffocante e mediocre vita di provincia.

La scelta registica di Stefano Eros Macchi è quella di far entrare in questa atmosfera lentamente, giocando sull’ambiguità tra attori e personaggi. Si apre il sipario con una compagnia teatrale che inizia a provare lo spettacolo, costruendo piano piano la scena, cambiandosi d’abito fino a che attori e pubblico vengono traghettati all’interno del dramma senza accorgersene.

“Tre sorelle” è una riflessione sul tema della disillusione, della felicità e dell’infelicità, sospesa tra falsa allegria e crepuscolarismo, tra ilarità e angoscia, attraverso l’analisi psicologia dei protagonisti. Di questo lavoro teatrale, Silvio D’amico, nella sua Storia del teatro drammatico, diceva che è un dramma in cui “non succede niente”. Un niente, tuttavia, potremmo dire, che racchiude, come nella vita vera, la storia di ciascuno di noi.

Nella scena finale con cui si chiude il dramma risalta la caratteristica inconfondibile dello stile di Anton Čechov, la sua capacità di creare un’atmosfera, fatta di stati d’animo anziché di azioni.

In breve

Sabato 21 dicembre 2019 ore 21

Teatro de LiNUTILE

Via Agordat 5, Padova

Tre sorelle

di Anton Čechov

Regia e adattamento: Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo

Produzione: Teatro de LiNUTILE

Biglietti

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro

Informazioni e prenotazioni

tel. 049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelitutile.com

https://www.facebook.com/teatrodelinutile/

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2020/#tre-sorelle

Gallery