Alla scoperta in bici di tre ville venete dei Colli Euganei

Scoprite le emergenze architettoniche da non perdere dei Colli Euganei in una sola giornata di pura immersione nella bellezza con un tour guidato in bicicletta che percorre le piste ciclabili della zona. Dopo la consegna delle bici e la spiegazione dettagliata del percorso presso la nostra agenzia, iniziate la giornata con una breve pedalata lungo l’Anello ciclabile dei Colli Euganei fino a Battaglia Terme, antico borgo fluviale. Scoprirete con una visita il Castello del Catajo, il luogo ideale per sentirsi dei nobili del Rinascimento e per passeggiare nel grande salone affrescato, nel Cortile dei Giganti e nel Giardino delle Delizie.

Continuate sempre in sella alla vostra bici in mezzo a paesaggi letterari per raggiungere la vostra seconda tappa. Lasciatevi quindi coccolare dalla bellezza dormiente del borgo di Valsanzibio e dai monumentali Giardini di Villa Barbarigo che, grazie ai suoi giochi d’acqua, alle fontane, alle statue e al suo misterioso labirinto, è conosciuta anche come la “Piccola Versailles”. Dopo il pranzo libero, il percorso vi porta poi ad affrontare una salita di difficoltà media dove è possibile proseguire a piedi per cca 300 metri se necessario e godersi poi la discesa verso Torreglia. Vi riposerete alla prestigiosa Villa dei Vescovi, oggi proprietà del FAI Fondo ambiente italiano, una nobile residenza ispirata ai temi della classicità, che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni. Chiudete questa splendida giornata sempre in bici di rientro a Montegrotto terme.

Come arrivare: in auto (parcheggio libero), in treno da Bologna, Padova o Venezia + 5 minuti a piedi

Quando partire: ogni sabato, domenica o giorno festivo da maggio a ottobre 2020, su prenotazione.

Durata prevista: giornata intera dalle 9.30 alle 16.30

Prezzo adulto: 15 euro. Include: noleggio bici da cicloturismo, mappa dettagliata e spiegazione del percorso.

Prezzo bambino: 10 euro. Include: noleggio bici per i bimbi più grandi (oltre 8 anni), taglia bici in base all’età. Per i bimbi più piccoli, è incluso il seggiolino (1-5 anni) oppure il cammellino (5-7 anni) a scelta. Per maggiori dettagli, visitate la nostra pagina Accessori bici per bambini.

Extra: noleggio e-bike: 10 euro

Esclude: ingressi monumenti, pranzo.

Percorso: Escursione circolare con partenza e arrivo a Montegrotto Terme. facile, 28 km principalmente in piano su piste ciclabili e strade asfaltate secondarie, adatto a bambini abituati a pedalare.

Punti di interesse: Castello del Catajo. Giardini di Valsanzibio e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia.

Informazioni e contatti

Viaggiare Curiosi agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Noleggio bici con transfer.

tel. +39 328 4089272

e-mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/