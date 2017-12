“Tre voci una terra” concerto-spettacolo al Piccolo Teatro Tom Benetollo

Dopo il successo di Venezia e una fisarmonica. Storie di un cantastorie in cui ha raccontato oltre 50 anni di storia della nostra Regione attraverso le sue canzoni, il veneziano Gualtiero Bertelli – uno tra i più grandi cantautori popolari veneti ancora in attività – torna in scena con un concerto-spettacolo che lo vedrà per la prima volta sul palco insieme ad altre due voci importanti del panorama musicale e teatrale italiano e a una band d'eccezione.

Si chiama Tre voci una terra questo progetto artistico che andrà in scena venerdì 29 dicembre alle ore 21 al Piccolo Teatro Tom Benetollo di Padova in una serata promossa da Regione del Veneto,Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e Scuola di Musica Gershwin.

L'evento si inserisce in un tour di date che toccheranno le province di Belluno, Rovigo e Padova e che vogliono raccontare, attraverso le voci di alcuni degli ambasciatori della cultura veneta in Italia e nel mondo, il patrimonio culturale veneto, componente essenziale dell'identità sociale, storica e civile della nostra Regione.

Un concerto-spettacolo inedito che vedrà per la prima volta insieme sul palco tre generazioni di autori veneti molto amati dal pubblico che porteranno in scena alcuni testi e musiche che hanno raccontato nei decenni la storia del Veneto con il linguaggio della canzone d'autore e del teatro.

A cominciare dal veneziano Gualtiero Bertelli, uno tra i più grandi cantautori popolari veneti ancora in attività e recentemente premiato al Gran Teatro La Fenice per i 50 anni di carriera.

E poi ancora Erica Boschiero, giovane e pluripremiata cantautrice bellunese.

E infine Titino Carrara, discendente da una famiglia di attori girovaghi da dieci generazioni e protagonista da oltre 50 anni sui palchi dei teatri e delle piazze di tutta Italia.

Tre generazioni a confronto (Bertelli classe 1944, Carrara classe 1949 e Boschiero 1983) per raccontare storie, per non dimenticare ciò che è stato e per evitare di lasciarsi sfuggire ciò che accade, oggi, sotto i nostri occhi. Un incontro intergenerazionale che vuole segnare un percorso di continuità e di passaggio di testimone tra diverse sensibilità artistiche (diverse per genere, età, provenienza geografica). Un viaggio tra storie, musiche e canzoni per raccontare la vita con gli occhi di chi ha scritto alcune tra le più belle pagine della canzone d'autore veneta e italiana.

Ad accompagnarli in questo viaggio tra parole e musica un quintetto di musicisti di primissimo livello: il sassofonista padovano Maurizio Camardi (noto in ambito jazzistico e autore di musiche per il teatro nei reading di Massimo Carlotto, Gian Antonio Stella e Fabrizio Gatti), il fisarmonicista Sergio Marchesini(membro stabile della Piccola Bottega Baltazar, gruppo folk vincitore di diversi premi internazionali), il chitarrista peruviano David Soto Chero, il bassista brasiliano Edu Hebling (già arrangiatore dei recenti tour di Ornella Vanoni) e il batterista-percussionista Andrea Ruggeri.

Il concerto avrà inizio alle ore 21

Biglietto unico euro 10 fino ad esaurimento posti.

Prenotazioni a 3489491132 o info@gershwinspettacoli.com

Venerdì 29 dicembre 2017 – ore 21

Piccolo Teatro Tom Benetollo c/o Spazio Gershwin – via Tonzig, 9 - Padova

Biglietto unico euro 10

TRE VOCI UNA TERRA

di e con

Gualtiero Bertelli - voce

Erica Boschiero - voce

Titino Carrara - voce recitante

e con

Maurizio Camardi – sassofoni, duduk, flauti etnici

Sergio Marchesini – fisarmonica, tastiere

David Soto Chero – chitarre

Edu Hebling – basso, contrabbasso

Andrea Ruggeri – batteria, percussioni

Produzione Gershwin Spettacoli

Progetto sostenuto da Regione del Veneto

In collaborazione con Comune di Padova-Assessorato alla Cultura

