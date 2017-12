Trekking natalizio, alla scoperta di alcuni luoghi simbolici e meno conosciuti della città

Il Comune di Padova propone, per il periodo natalizio, delle visite guidate con la formula del trekking urbano che offre ai partecipanti l’occasione di scoprire, camminando, luoghi suggestivi e poco conosciuti della città, accompagnati dalle luci del Natale.

ITINERARIO

Partendo da Palazzo Moroni, l’itinerario si snoda attraverso le piazze del centro storico, fino a raggiungere Palazzo Montivecchi in via Verdi, dove sono visibili interessanti resti romani del I secolo a.C.

Proseguendo per via Dante, oltrepassata Porta Ponte Molino, si raggiunge la Scuola del Carmine per ammirare i celebri affreschi cinquecenteschi.

Successivamente si prosegue verso Palazzo Maldura dove è possibile osservare l’area archeologica e l’importante biblioteca di discipline umanistiche.

Tappa successiva, il cimitero ebraico di via Wiel, il più antico dei cimiteri ebraici padovani.

Il percorso si conclude con la visita a due siti prestigiosi, che fanno parte del progetto di candidatura Unesco “Padova Urbs Picta”: la Reggia Carrarese e il Battistero del Duomo.

Tempo di percorrenza: circa 3 ore e 30 minuti

Lunghezza: circa 3,3 km

Difficoltà: bassa

Punto di partenza: Comune di Padova, sportello Sicurezza, piano terra di Palazzo Moroni, via VIII febbraio

Punto di arrivo: piazza Duomo

Orari di partenza: ore 9, 9.45, 10.30

È richiesto di presentarsi al punto di ritrovo 30 minuti prima dell’orario di partenza delle visite, per poter effettuare la registrazione e la consegna dei materiali.

ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form online entro mercoledì 13 dicembre 2017.

Vengono accolte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In caso di disdetta, si chiede di avvisare l’Ufficio Turismo scrivendo all’indirizzo email ufficioturismo@comune.padova.it.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Turismo - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

telefono 049 8205620 - 8205373

email ufficioturismo@comune.padova.it

pagina Facebook www.facebook.com/DiscoverPadova

Allegati