Dal 18 al 21 febbraio l'Hotel Plaza di Abano Terme ospita l’evento aperto al pubblico "Tribùk - Incontri tra editori e librai", iniziativa che vede coinvolti 36 editori e 104 librai.

Dopo il grande successo della prima edizione ha preso il via il secondo appuntamento, con un aumento del 20% di presenze sia di librai che di editori, giunti ad Abano da ogni parte d’Italia.

L'evento

Ancora una volta è l’Hotel Plaza a ospitare l’evento mettendo a disposizione i suoi spazi per gli incontri, le presentazioni e i panel in programma. L’evento, che contribuisce a dare lustro all’immagine del territorio è l’occasione, per gli editori, di illustrare i programmi editoriali e le novità più significative del 2018 in anteprima, presentando direttamente ed efficacemente i propri libri, le case editrici e i loro cataloghi ai librai presenti, attraverso diversi momenti di confronto.

L'incontro aperto al pubblico

Mercoledì 21 febbraio dalle 9.30 un panel conclusivo aperto al pubblico che come tema avrà: “Se una notte d’inverno un promotore...”.

Interverranno Fabio Abate direttore generale Promedi, Stefano Bordigoni amministratore delegato Libromania, Luigi Cavo direttore commerciale PDE, Graziella Cerutti direttore generale Pro Libro, Filippo Guglielmone direttore commerciale Libri Trade Mondadori, Marco Mattioli amministratore delegato Fastbook.

