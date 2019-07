"One more live", concerto tributo in memoria di Chester Bennington voce dei Linkin Park ad Abano

Dopo il successo della scorsa edizione torna anche quest'anno One More Live! Un'evento no profit organizzato da 14 musicisti padovani in memoria di Chester Bennington, cantante deli Linkin Park scomparso nel luglio 2017.

Anche quest'anno torna nella stessa location, al Teatrò di Abano Terme, per riproporre lo stesso show con qualche aggiunta speciale!

Appuntamento il 20 luglio ore 21.

Info web

https://www.facebook.com/ONE-MORE-LIVE-A-Tribute-To-Chester-Bennington-1982048751836411/