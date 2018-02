Concerto-tributo a Fabrizio De Andrè con Giulio D’Agnello al Fronte del Porto Filmclub

Una serata speciale, con il concerto dal vivo di Giulio D’Agnello e una proiezione cinematografica, per un sentito omaggio alla figura dell’indimenticabile cantautore Fabrizio De Andrè.

L’associazione Veneto Padova Spettacoli organizza un appuntamento al quale non potranno mancare tutti gli appassionati del più grande poeta e cantautore della musica leggera italiana.

Il “Concerto-tributo a Fabrizio De Andrè” vedrà in scena il musicista e cantante Giulio D’Agnello, fondatore del gruppo Mediterraneo, che canterà le più belle canzoni di De Andrè proponendo un viaggio intenso e appassionato attraverso la lunga produzione artistica dell’autore genovese.

Fu il disco “Canti Randagi” (Ricordi-Bmg 1995) dedicato a Fabrizio De Andrè, a cui parteciparono i migliori gruppi etno italiani tra i quali i Mediterraneo, a segnare una tappa fondamentale della carriera artistica di Giulio D’Agnello. L’artista toscano esordisce come interprete vocale di “S’i fosse foco” nel disco che lo stesso De Andrè ebbe modo di sentire e di apprezzare e che giudicò assai positivamente. Giulio D’Agnello è considerato oggi uno dei migliori interpreti della canzone d’autore italiana.

Ingresso

Biglietto unico 10 euro.

I biglietti possono essere acquistati la sera di venerdì 23 febbraio prima del concerto oppure in prevendita a Padova:

Gabbia Dischi, via Dante

Cartoleria C’era una volta, via Asolo, 9

Edicola-cartoleria Ruggero, via Armistizio, 289 (zona Mandria)

Acquisto on-line: https://www.eventbrite.com/e/concerto-tributo-a-fabrizio-de-andre-tickets-42863997370

