Savoia, Beccalossi, Del Barba live al Parco È Fantasia per la rassegna invisible sound

Venerdì 30 agosto Invisible Sound presenta il Trio in Giostra: Savoia, Beccalossi, Del Barba presso il Parco È Fantasia / Mappaluna. La serata inizia già dalle 19.30 con il DJ set by TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il concerto inizia alle 21.30.

Otello Savoia al contrabbasso, Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Oscar Del Barba alle tastiere ci proporranno sonorità che dal jazz spaziano su diverse atmosfere, dalle molteplici ispirazioni etniche a improvvisazioni ricche di uno spessore autentico.

La formazione "In Giostra" di Otello Savoia nasce diversi anni fa e ha all'attivo un paio di CD. In questi ultimi anni ha saputo rinnovare il proprio repertorio e in parte anche la formazione mantenendo comunque quelle atmosfere tipicamente latine e mediterranee che così sapientemente la fisarmonica di Fausto Beccalossi colora di poesia e passionalità.

Otello Savoia contrabbassista e compositore desenzanese, collabora sin dalla metà degli anni ottanta con musicisti dell' area lombardo veneta e incide per la Caligola Records quattro cd a proprio nome seguendo due diversi progetti . Il primo col gruppo "dispair " da lui fondato con Francesco Bearzatti e Michele Polga ai sax, Zeno de rossi alla batteria e Dario volpi alla chitarra, ( incidendo due diversi album di cui l'ultimo "cromosoma Alfa " è stato votato dalla rivista jazzit come uno dei cento migliori album del 2011 ) e il secondo proprio col fisarmonicista Fausto Beccalossi nei dischi "luise " e " in giostra".

Fausto Beccalossi, bresciano, è considerato uno dei migliori fisarmonicisti d'Europa, confermato dalle innumerevoli collaborazioni e dalle tournée effettuate in tutto il mondo a fianco di musicisti importantissimi. Ha collaborato con i migliori musicisti jazz italiani ed internazionali, tra cui: Rava, Wheeler, Gibellini, Mirabassi, Pietropaoli, Fresu, Negri, De Vito, Troversi, Guiducci, Masu ed Epumer. Nonché con il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba a con Enrico Rava nel progetto “L’Opera va”. Dal 2007 fa parte dell’ensemble che accompagna il grande chitarrista Al Di Meola in tour mondiale. Nel 2013 ha pubblicato “My time”, il suo primo cd per solo accordéon.

Oscar Del Barba, apprezzato pianista e fisarmonicista, vanta collaborazioni come pianista con il cantautore Francesco Guccini e con altri importanti musicisti del panorama musicale e jazzistico internazionale come Markus Stockhausen, Dave Liebman, Ralph Alessi, Javier Girotto, Matt Renzi, Sandro Gibellini, Francesco Bearzatti, Flaco Biondini, Ares Tavolazzi, Paolo Silvestri, Mauro Negri, Simone Guiducci, Roberto Dani, Salvatore Maiore, Fausto Beccalossi, Achille Succi, Guido Bombardieri.

La rassegna Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream ...la musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere.



La serata musicale si tiene in uno spazio dedicato del parco. È presente un punto ristoro. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.

Informazioni e contatti

Qui l'evento facebook per maggiori dettagli: https://www.facebook.com/events/731133740644459/

E un link musicale per un assaggio del sound del trio: https://open.spotify.com/album/3MyeZSZjCHEvhuhnH5ghfJ

