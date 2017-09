Primo trofeo di basket Città di Cittadella, Reyer Venezia vs Pallacanestro Cantù

Martedì 12 settembre il grande basket arriva a Cittadella, con la sfida stellare tra i campioni d'Italia della Umana Reyer Venezia contro la leggenda della Pallacanestro Cantù per il primo trofeo di basket Città di Cittadella.

Appuntamento il 12 settembre alle 20.30 al palasport di via dello Sport.

La febbre sportiva si sta già diffondendo tra gli appassionati, che potranno godersi la sfida tra campioni assoluti in un match ufficiale organizzato da Ed Sport con la collaborazione di Amc Eventi e il patrocinio del comune di Cittadella.

Da una parte i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia, pronti a una stagione con lo scudetto tricolore da difendere; dall'altra il fascino di chi ha scritto pagine da record: in campo contro i lagunari ci sarà la Pallacanestro Cantù, la leggendaria squadra lombarda, regina d'Europa per il prestigiosissimo palmares, negli anni ai vertici assoluti grazie ai massimi campioni italiani di sempre, da Marzorati a "Nembo Kid" Riva.

Una squadra, quella di Cantù, che ha visto tra le sue fila - tra gli anni '70 e gli anni '90 - anche due assi del basket cittadellese come Renzo Tombolato e Beppe Bosa.

BIGLIETTI

Ingresso 10 euro, gratuito per i bambini e ragazzi fino a 14 anni.

I biglietti sono disponibili in prevendita anche su Vivaticket.

INFORMAZIONI

info@amceventi.it - 348.3802984

Evento Facebook