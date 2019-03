62esimo Trofeo Luxardo alla Kioene arena di Padova

Al via la 62esima edizione del Trofeo Luxardo Coppa del Mondo di Sciabola Maschile, la gara individuale e a squadre che si svolgerà a Padova l’8, il 9 e 10 marzo prossimi al Kioene Arena - Zona S. Lazzaro.

Al via il 62esimo Trofeo Luxardo Coppa del mondo di sciabola maschile, la gara individuale e a squadre che si svolgerà a Padova l’8, 9 e 10 marzo al Kioene Arena - zona S. Lazzaro. La presentazione dell’evento è avvenuta in una conferenza stampa, lunedì 4 marzo in sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni.

Sono intervenuti Diego Bonavina, assessore allo sport, Franco Luxardo, presidente Comitato organizzatore, Guido Di Guida, presidente Comitato Regionale Veneto Fis, Gianfranco Bardelle, presidente Regionale Coni, Fiorenzo Zanella, delegato provinciale Coni. Come ogni edizione sarà presente il meglio della sciabola internazionale. Sessantadue le nazioni rappresentate, duecento e dodici gli atleti iscritti.

