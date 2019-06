Lionsgates Con in fiera a Padova le star del Il Trono di Spade, Gotham, X-Men e molti altri

Lionsgates Con è una celebrazione di fan dell’intrattenimento americano e della cultura pop, amanti delle serie Tv ispirate ai fumetti.

Fiera di Padova – Veneto – Italia – Padiglione 11

21, 22 e 23 giugno 2019

tra i nomi annunciati

Ben Mckenzie protagonista di Gotham

Jon Bernthal protagonista di The Punisher

Morena Baccarin protagonista di Deadpool

e in arrivo uno dei protagonisti di Il Trono di Spade ospiti del Lionsgates Con.

Dettagli

Le star del grande schermo e delle più seguite serie tv americane in arrivo a Padova in occasione del Lionsgates Con, l’evento ispirato allo stile dei grandi comicon internazionali, in programma per la prima volta in Italia dal 21 al 23 giugno 2019 con ospiti straordinari provenienti dal mondo del cinema hollywoodiano e delle grandi produzioni televisive made in Usa, attori che figurano nei cast di Il Trono di Spade, Arrow, The Punisher, Gotham, The Walking Dead, Le Cronache di Narnia, X-Men, Lo Hobbit, Deadpool e molti altri.

Diverse modalità di interazione con gli attori

Al Lionsgates Con gli appassionati di intrattenimento avranno un’opportunità unica per avvicinarsi e incontrare i grandi protagonisti di film e serie tv apprezzati in tutto il mondo, alcuni dei quali per la prima volta in Europa, attraverso un programma articolato in 4 modalità di interazione: racconto/incontro, interviste dal pubblico, meet and greet, sessioni di autografi con photo ops. Nell’inconfondibile atmosfera dallo stile americano, non mancheranno inoltre spazi espositivi con fumetti, merchandise, rivenditori, cosplay e tutto il meglio che questo tipo di eventi può offrire al pubblico.

Tra i nomi già confermati:

Uno dei protagonisti principali di Il Trono di Spade , che sarà annunciato a breve;

, che sarà annunciato a breve; Ben Mckenzie , volto di James Gordon nella serie tv Gotham e di Ryan in The O.C.;

, volto di James Gordon nella serie tv Gotham e di Ryan in The O.C.; Jon Bernthal protagonista di The Punisher e interprete di Shane Walsh nella serie cult The Walking Dead;

e interprete di Shane Walsh nella serie cult The Walking Dead; Ben Barnes , il Principe Caspian delle Cronache di Narnia e protagonista del film Dorian Gray;

, il Principe Caspian delle Cronache di Narnia e protagonista del film Dorian Gray; Manu Bennett , noto per il ruolo di Crixus nella serie Spartacus;

, noto per il ruolo di Crixus nella serie Spartacus; Natalie Alyn Lind, la bella Silver St. Cloud in Gotham;

la bella Silver St. Cloud in Gotham; Morena Baccarin, protagonista femminile in Deadpool 1 e 2;

protagonista femminile in Deadpool 1 e 2; Adan Canto , apparso su grande schermo nel ruolo di Sunspot nel film di Bryan Singer X-Men - Giorni di un futuro passato;

, apparso su grande schermo nel ruolo di Sunspot nel film di Bryan Singer X-Men - Giorni di un futuro passato; Chase Coleman, dalla celebrata serie tv Boardwalk Empire dove ricopre il ruolo di Billy Winslow.

Lionsgates con è un evento realizzato da Starjob Srl.

