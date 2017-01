Stagione lirica al Piccolo Teatro: "Il Trovatore" live dalla Royal Opera House di Londra

Con la gradita novità del ritorno delle opere dal Metropolitan di New York, arriva con il nuovo anno al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la seconda parte della Stagione Lirica 2016/2017, che si svolgerà dal 10 gennaio al 28 giugno.

Tantissimi titoli, e di grande richiamo, da ulteriori, prestigiosi teatri d’Europa (Monaco, Zurigo, Barcellona, Parigi), oltre che da Londra e, come detto, dal Met.

Molte opere vedranno come protagonista il tanto amato Jonas Kaufmann.

La lirica sul grande schermo, con le opere trasmesse in alta definizione via satellite, grazie al supporto tecnologico di cui si è dotato da alcuni anni il Piccolo Teatro, è una realtà consolidata che vede la sala primeggiare a livello nazionale per numero di spettatori.

L'appuntamento con "Il Trovatore" live dalla Royal Opera House di Londra è il 31 gennaio alle 20.15, in diretta.

BIGLIETTI

DIRETTE e NEAR LIVE

Intero 12 euro – Ridotto 10 euro (+ diritti di prevendita 1 euro)

DIFFERITE

Intero 10 euro – Ridotto 8 euro (+ diritti di prevendita 1 euro)

Ridotti per: associati, over 65, studenti fino a 26 anni.

PREVENDITE

Coin Ticketstore, via Altinate - 049.8364084

Cartoleria C’era una Volta, via Asolo, 9 - 049.8803700

CartoEdicola Ruggero, zona Mandria - 049.715469

Edicola Paltana, rotatoria PadovaNuoto

online (con aggiunta di diritti di transazione online) su www.liveticket.it

Il botteghino del teatro aprirà un’ora prima dello spettacolo.

Non saranno accettate richieste di prenotazione via e-mail o via telefono.

L’ingresso in sala non sarà consentito dopo l’inizio dello spettacolo, nemmeno a chi fosse in possesso di biglietto acquistato in prevendita o di abbonamento.