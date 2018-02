Tullio Levi-Civita, il matematico padovano che corresse Einstein, convegno al Bo

Convegno interdisciplinare in onore di Tullio Levi-Civita, al cui nome l’anno scorso è stato intitolato il Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova.

Il convegno, dal titolo Tullio Levi-Civita, il matematico padovano che corresse Einstein, non sarà per soli esperti ma rappresenterà, in particolare, un ideale incontro tra gli abitanti di Padova e il loro straordinario concittadino.

Quattro grandi personalità internazionali della fisica, della matematica e della storia della scienza terranno conferenze scientifiche accessibili a tutti.

Tullio Levi-Civita è un nome di cui i padovani devono essere fieri, allo stesso modo in cui lo sono per quello di Galileo Galilei. Nella primavera del 1915, a pochi mesi dalla pubblicazione della Relatività Generale, Levi-Civita si accorge di un errore che ne avrebbe minato la validità, e suggerisce anche un modo per correggerlo. Einstein, dopo una iniziale riluttanza, riconosce la correttezza degli argomenti del padovano, a cui rimarrà grato per tutta la vita. Levi-Civita si occupò di molti altri argomenti oltre alla geometria della Relatività Generale, dalla stabilità delle orbite dei pianeti fino alla matematica dei cavi intercontinentali del telegrafo.

Le leggi di “difesa della razza” del 1938 lo allontanarono definitivamente dall’università e da tutte le istituzioni scientifiche italiane, mentre nel mondo libero se ne celebrava la grandezza.

Programma convegno

ore 9.30 - Benvenuto e introduzione

ore 10 - 10.50 Thibault Damour

ore 11 - Saluto associazione Alumni

ore 11.10 - 12 Héctor J. Sussmann

ore 12.15 - Assegnazione del Premio Internazionale “Tullio Levci-Civita”

ore 15 - 15.50 Judith R. Goodstein

ore 16 - 16.50 Giulio Peruzzi

Informazioni

Ingresso libero

Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Matematica

Via Trieste, 63 - 35121 Padova

Tel. +39 049 827 1200

www.math.unipd.it

dipmath@math.unipd.it