“Tumore e lavoro”, incontro formativo sui diritti del malato a Volontà di Vivere

Tumore e lavoro: un binomio non sempre facile da gestire, soprattutto in un momento di oggettiva fragilità. Le esigenze di un malato non si esauriscono infatti con interventi e terapie, ma investono anche il campo sociale ed economico. La prima cosa da fare per difendere i propri diritti anche nell’ambito lavorativo è quella di conoscerli a fondo. Per questo l’associazione Volontà di Vivere Onlus, impegnata fa 40 anni nel sostegno del malato oncologico, ha organizzato un incontro formativo sul tema “Tumore e lavoro. Conoscere i diritti previsti dalla legge 104/92 per i lavoratori con malattia oncologica”, che si terrà lunedì prossimo, 27 maggio, alle 17, nella sede dell’associazione, in via Matteotti 27.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Patronato Inas Cisl di Padova. Ad illustrare quali sono i diritti del malato oncologico e dei suoi familiari sarà il responsabile provinciale dell’Inas Jacopo Arca, che illustrerà il quadro normativo e risponderà a dubbi e domande. La partecipazione all’incontro è libera; per una migliore organizzazione è gradita l’iscrizione. Per informazioni 049 8025069 - associazione@volontadivivere.org.

Ass.ne Noi e il cancro - Volontà di Vivere

Via Matteotti, 27 - 35137 Padova tel 049 - 8025069

Evento facebook https://www.facebook.com/events/292618161615728/