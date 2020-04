“Il paesaggio dalla finestra”: cosa succederà dopo il Covid19? L'incontro con gli esperti del turismo 

Come cambia il nostro rapporto con il paesaggio a seguito del lockdown impostoci dalla pandemia? Quali paesaggi abbiamo perduto e quali ritrovato attorno a casa? Quali paesaggi lontani sono comunque entrati nelle nostre abitazioni grazie ai media digitali? E come cambierà il nostro rapporto con il paesaggio e gli stessi paesaggi attorno a noi quando sarà possibile tornare a muoversi e a viaggiare? Quali forme di turismo saranno privilegiate e verso quali luoghi?

Nel ventennale della convenzione europea del paesaggio, l’università di Padova promuove una riflessione sottoponendo questi interrogativi ad alcuni esperti e docenti del nuovo Corso di laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio, che prenderà avvio il prossimo ottobre. Sarà un’occasione per mettere a fuoco le criticità e le implicazioni territoriali dell’emergenza, ma anche le opportunità che questa ci offre per una nuova consapevolezza di ciò che ci circonda e un impegno verso stili di vita orientati ad una maggiore sostenibilità.

L'evento

“Il paesaggio dalla finestra” webinar che si terrà in videoconferenza mercoledì 6 maggio alle ore 18 su Zoom vede come relatori Mauro Varotto, professore associato di Geografia e di Storia e valorizzazione dei paesaggi rurali nel Corso di laurea in Scienze per il Paesaggio e Responsabile scientifico del Museo di Geografia dell’Università di Padova con un intervento su “Paesaggi vecchi e nuovi ai tempi del Covid-19”, Giada Peterle, fumettista e geografa culturale con una collaborazione con la casa editrice BeccoGiallo e che si occupa delle intersezioni tra linguaggi creativi e ricerca geografica, interviene su “Spiragli creativi: geografie narrative oltre gli scuri della quarantena” e Stefan Marchioro, responsabile dei progetti territoriali e governance del turismo alla Direzione Turismo della Regione del Veneto e docente di Economia applicata al Turismo all’Università di Padova, parlerà di “Paesaggio e turismo dopo la pandemia”. Modera il giornalista Marco Milan dell’Ufficio Stampa dell’Università di Padova.

Modulo per l’scrizione

Gallery