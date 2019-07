"Tutta la notte", extra date al Parco della Musica

Visto che mercoledì scorso vi è piaciuto così tanto abbiamo deciso di fare L'Ultima Festa. Appuntamento mercoledì 17 luglio.

E se c'è un limite lo posso spostare

Più in là, più in là, più in là, più giù

Dalle 21 in poi canteremo a squarciagola le hit di Calcutta, Coez, Canova, Cosmo, Frah Quintale, Ex Otago, Coma Cose, Willy Peyote, Levante, Giorgio Poi, Myss Keta, Carl Brave, Eugenio in Via di Gioia e molto molto altro!

Ingresso ad offerta libera

https://www.facebook.com/events/464568784090479/