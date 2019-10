Tuttaunaltracosa, il Festival nazionale del commercio equo e solidale in piazza Capitaniato

Per tre giorni in piazza Capitaniato Tuttaunaltracosa, il festival nazionale del commercio equo e dell’economia solidale, incontri, convegni, degustazioni.

Il festival

Tuttaunaltracosa è il Festival nazionale del commercio equo e solidale, organizzato dall’Associazione Botteghe del Mondo, la rete nazionale di oltre 60 soci tra botteghe del mondo e importatori, attiva dal 1991.

L’associazione, oltre a promuovere il commercio equo su tutto il territorio, favorisce la nascita di nuove realtà imprenditoriali e svolge attività di formazione sullo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le Università e le scuole.

Ha promosso e collaborato alla stesura della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla versione internazionale del 2018 “International Fair Trade Charter”.

Orario Festival

Venerdì 11: 10 – 20

sabato 12: 09.30 – 22

domenica 13: 10 – 20

Nel pomeriggio del sabato e della domenica saranno presenti gli artisti di strada con le loro performance in piazza Capitaniato.

Programma

Venerdì 11 ottobre

Ore 12

Apertura e saluti istituzionali presso la sala del consiglio di Palazzo Moroni - Comune di Padova (via del Municipio, 1)

Interverranno gli assessori Bressa, Benciolini e Gallani

Dalle ore 10 alla chiusura

Laboratorio reti ciclo solidali per una eco-economia responsabile con Ciclofficina Popolare di Roberto Maggetto

ore 15.30-17.30

“Il Commercio Equo negli acquisti pubblici sostenibili”

(Sala Sartori - Palazzo Liviano in piazza Capitaniato, 7)

Intervengono: Marco Mascia – UNIPD, Arturo Lorenzoni - vicesindaco Padova,

presidente Agenda 21 Italia; Chiara Gallani - assessore ambiente Comune Padova; Paolo Pastore–

direttore Fairtrade Italia; Silvano Falocco Fondazione Ecosistemi; Gabriella D’Amico Associazione botteghe del mondo Italia

Francesca da Porto prorettrice Università degli Studi di Padova

Ore 17.30-19

Microcredito in Africa – Sala Bianca del Caffè Pedrocchi (Via VIII Febbraio, 15)

interverranno Cécile Kyenge, già europarlamentare e ministro, Gabriele Giulietti, Responsabile Relazioni Internazionali di Banca Etica e Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia. Modera Matteo Cavallito, giornalista di Valori.it

Ore 18.45-19.30

“Venetex, un’altra economia per il nostro territorio” a cura di Venetex.net Libreria Pangea (Via San Martino e Solferino, 106)

Sabato 12 ottobre

Dalle ore 10 alla chiusura

Laboratorio reti ciclo solidali per una eco-economia responsabile con Ciclofficina Popolare di Roberto Maggetto

ore 11.30-13

Produzione e consumo responsabile: le sfide che ci attendono Sala delle Edicole – Palazzo Capitanio – (Piazza Capitaniato)

discussione e tavola rotonda con:

Dott Luca Raffaele, coordinatore gruppo di lavoro ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile SDG12, Franco Zecchinato presidente El Tamiso Cooperativa agricola, Stefano Bianchi presidente AIAB Veneto, Gabriella D’Amico Ass.Botteghe del Mondo

Alberto Graglia - formatore Community Supported Agriculture di Deafal ONG

L’evento è inserito tra le iniziative dei #SaturdaysForFuture

https://saturdaysforfuture.it/

ore 15-16.30

L’educazione salverà il pianeta? Presso lo stand di Associazione botteghe del mondo Italia in piazza Capitaniato.

Tavola rotonda per presentare le iniziative (realizzate e future) del territorio collegate all’obiettivo 4 (Istruzione di Qualità), 11 (Città e Comunità Sostenibili) e 12 (Consumo e Produzione Responsabili) dell’Agenda 2030. Interventi di:

Massimo Renno Associazione Botteghe del Mondo, Florinda Vezzoso Aiab Veneto, Daniela Luisa, Informambiente Comune di Padova, Piergiorgio Berto Biodistretto Colli Euganei, Fabia Montalbani, Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale, Vincenzo Pietrantonio, Medici per l’Ambiente

modera Stefano Bianchi, Aiab Veneto

ore 16-18 laboratori Orto in cassetta (in piazza Capitaniato vicino all’edicola) sull’agricoltura biologica in collaborazione con AEres Venezia Per l’Altraeconomia e laboratorio atelier di prossimità recupero e riciclo di tessuto per ombrelli

ore 18 Presentazione progetto Funky Tomato presso Libreria Pangea (Via San Martino e Solferino, 106) a cura di Guido de Togni e OxfamItalia.

Domenica 13 ottobre

Dalle ore 10 alla chiusura

Laboratorio reti ciclo solidali per una eco-economia responsabile con Ciclofficina Popolare di Roberto Maggetto

ore 11- 13

Assemblea soci Associazione botteghe del mondo Italia presso P.za Capitaniato allo stand Associazione Botteghe del Mondo e a seguire presentazione del progetto per le botteghe del mondo “Unica nel Suo Genere: storie di donne che fanno la differenza”. Ad Gentes Equosolidale

ore 16

laboratori Orto in cassetta sull’agricoltura biologica in collaborazione con Aeres Venezia per l’Altraeconomia in piazza Capitaniato (vicino all’edicola) e laboratorio atelier di prossimità recupero e riciclo di tessuto per ombrelli

ore 15-17.30

Tessuti vissuti. Laboratorio per corpi e vestiti a cura di Simona Argentieri c/o Associazione Hyamalayan Center,via San Gregorio Barbarigo, 12

Il workshop si inserisce in una riflessione sul rapporto identità/apparenza che traspare anche dal nostro modo di muoverci, vestirci. Un’occasione per parlare di filiere etiche perché “siamo anche quello che indossiamo”.Partecipazione gratuita su prenotazione (entro 11.10.2019) per 15 iscritti maggiorenni.

Per info e iscrizione: simona.argentieri@gmail.com

L’ iniziativa è a cura di Angoli di Mondo, in collaborazione con Veneto Equo.

ore 18.30 durata 20’ sul sagrato di Piazzetta San Nicolò

“Shame in Italy: Diritti? No, grazie” performance di danza di e con Simona Argentieri (ingresso gratuito)

L’azione è ispirata ai contenuti della Campagna Abiti Puliti che vuole far chiarezza sullo sfruttamento del lavoro nelle filiere del tessile

L’ iniziativa è a cura di Angoli di Mondo Coop. Sociale, in collaborazione con Veneto Equo.

