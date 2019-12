Tutti gli eventi di fine anno al Gran Teatro Geox

Si accende l'albero di Natale al Gran Teatro Geox di Padova. Spettacoli, balletti, comicità: il bello delle feste è davanti al palco. Di seguito, ricordando che per alcuni spettacoli sono attive promozioni speciali dedicate alle famiglie (i Family Pack disponibili su Ticketmaster.it) ecco tutti gli eventi:

School of Rock

Sabato 28 dicembre 2019, ore 17

Gran Teatro Geox - Padova

Lillo – Pasquale Petrolo – sarà nei panni di un incallito chitarrista rock che, senza lavoro, per vivere si improvvisa insegnante in un istituto di prestigio, creando una favolosa rock band di bambini. In scena con lui 25 artisti, con 12 giovanissimi dall’Accademia del Sistina, e due band dal vivo: quella del Maestro Emanuele Friello e quella dei ragazzi.

Raul Cremona, Mago Silvan e Felipe – Capodanno MagiComico a Teatro

Martedì 31 dicembre 2019, ore 22.30

Gran Teatro Geox – Padova

Assieme a Melita Toniolo presenterà Andrea Viganò, in arte Pistillo, artista eclettico, fantasista, mimo e comico, capace con il corpo di creare meraviglie e sorrisi. La direzione artistica è a cura di Carlo Negri, che firma un appuntamento ormai tradizione irrinunciabile per la città di Padova. Insieme all’icona leggendaria della televisione italiana Silvan, e all’esilarante Raul Cremona, famoso nella storia della televisione e del teatro con il suo omaggio allo stesso Silvan, ci sarà Elianto, fascinoso interprete che unisce attraverso l’improvvisazione musica e comicità in una performance davvero unica premiata con la finale a Italia’s got Talent. Con loro, Gianluca Felipe Beretta, cabatterista di indiscusso talento. Previsto per tutti gli spettatori anche il corale brindisi allo scoccare della mezzanotte, con fantasia di dolci e ancora intrattenimento e allegria nella suggestiva cornice del Gran Teatro Geox. Uno spettacolo che abbraccia ogni fascia di età per una serata indimenticabile.

Il Lago dei Cigni

Domenica 5 gennaio 2020, ore 17.30

Gran Teatro Geox - Padova

Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, grande tecnica e abilità dei ballerini. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due “Grand Pas de Deux” nella seconda e nella terza scena. Un altro momento di forte impatto è l’incantevole “Danza dei piccoli cigni”.

----

Biglietti per gli eventi su zedlive.com e ticketmaster.it, anche a prezzi agevolati tramite l'iniziativa 'Special Sale', ogni martedì e ogni stesso giorno dello spettacolo, verrà aperta, solo online, una finestra temporale vantaggiosa:

– ogni martedì dalle ore 10 alle ore 18, dedicata agli eventi della settimana;

– ogni stesso giorno dello spettacolo dalle ore 13 alle ore 17, dedicata allo spettacolo previsto in serata;

– ogni stesso giorno dello spettacolo, dalle ore 10 alle ore 14, dedicata allo spettacolo previsto eventualmente nel pomeriggio.

Saranno in vendita a prezzi scontati gli ultimi biglietti disponibili, esclusivamente per l’evento corrispondente alla finestra temporale aperta. Una vera e propria operazione di temporary-promotion, limitata nel tempo e nelle disponibilità dei titoli d’ingresso, atta a rendere fruibile una tariffa agevolata per lo spettacolo previsto nello stesso giorno di apertura.