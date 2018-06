“Tutti patti per il tennis. Disco Pool Party”, cena di beneficenza al Tennis Club di Padova

La formula è quella del doppio giallo misto con qualificazioni al mattino per decidere il tabellone e torneo al pomeriggio. 44 i posti possibili.

Ma la notizia non è questa, soprattutto se ad ospitare ed organizzare il torneo è il noto Tennis Club di Padova di via Libia 40.

La notizia infatti è che il torneo sarà di beneficenza e che a seguire prenderà vita un party esclusivo con cena e/o dopo cena anche per chi non parteciperà attivamente al doppio misto durante la giornata, ossia familiari e amici, soci e non soci del club, amanti dello sport o solo delle notti estive.

Non è un caso che il party sia stato denominato “tutti pazzi per il tennis”.

Tutte le donazioni raccolte, quelle per il torneo, per la cena o per il dopo cena saranno infatti devolute al progetto Itaca Onlus.

Progetto Itaca Onlus è la più grande Associazione Italiana che opera nel settore della salute mentale con progetti specifici gestiti direttamente dai suoi volontari a supporto delle persone colpite da patologie psichiatriche e delle loro famiglie. Fa parte di un importante movimento mondiale che offre modelli innovativi ed

affermati a tutte le persone che soffrono di queste patologie e ai loro famigliari (Clubhouse International con sede a NY - USA e N.A.M.I. National Alliance of Mental Illness).

I numeri di questa malattia sono impressionanti a livello mondiale

Basti pensare che l’Organizzazione Mondiale della Salute identifica con 1 su 5 le persone che nell’arco della loro vita soffriranno di un disturbo psichiatrico. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel 2020 la depressione sarà la causa principale di assenteismo dal lavoro e nel 2030 sarà la malattia più diffusa. Più del cancro, più delle patologie cardiache, più dell’Alzheimer. Nonostante i numeri questo settore è stato lasciato molto indietro rispetto ad altre malattie. Ecco perché il Progetto Itaca si occupa di progetti innovativi rispetto all’Informazione, Sensibilizzazione;Prevenzione e Riabilitazione della malattia, sviluppando iniziative e percorsi personalizzati per garantire sostegno alle persone malate e alle loro famiglie.

Lo fa raccogliendo fondi per dare vita appunto a “progetti di speranza”, anche e soprattutto attraverso eventi sportivi come i tornei di tennis. Nel 2018 il Progetto Itala Onlus ne ha in programma ben 7 in tutta Italia, il primo sarà proprio a Padova, al Tennis Club, il 16 giugno 2018.

La giornata è così organizzata

Durante il giorno si svolgerà il torneo di tennis di doppio misto a 44 partecipanti, previa iscrizione. Alla sera Festa di inizio estate, cena, Dj set e open bar a partire dalle ore 23 per almeno 150 persone invitate.

Le persone potranno partecipare ai due eventi attraverso un’iscrizione con donazione minima. ( 30 euro il torneo, 50 la cena, 25 il dopo cena) .

Tutte le donazioni andranno devolute al Progetto Itaca Onlus .

All’appello sono chiamate anche le aziende locali che potranno essere parte attiva della giornata e/o serata facendo delle donazioni al Progetto.

Menù Buffet Cena

Dalle 20.30 alle 22.30

Postazione 1

Il crudo di Parma

La soppressa nostrana

La coppa stagionata

La forma di Asiago stravecchio

La tartare di manzo

I fritti( mozzarellina carrozza,panzerotti di pane pomodoro e mozzarella,il pollo fritto,le panzanelle gamberi e zucchine, il baccalà mantecato

Postazione 2

La pasta fredda pomodoro e mozzarella, il riso venere gamberi e zucchine, il cous cous alle verdure, insalata di orzo con tonno pomodoro olive, spaghetti freddi rucola sfilacci

Postazione 3

Spiedini pollo bbq, roast beef freddo olio limone,il tonnato, il cicciotto di maiale al taglio con patate al forno.

Si ringrazia: - il Prosecco De Lazara & l’azienda Vicara per i vini dedicati alla serata

Dopo Cena

Dalle 22. 30 alle 23.30

Semifreddo mascarpone fragola/opera'/crostata alla frutta

Dalle 22.30 alle ore 1.30

Dj set e Sax: Edoardo Damiani & Enrico di Stefano al Sax

Cocktail bar

Come partecipare

Questi le possibili forme di partecipazione:

Dalle 10 - 18 per chi vuole, Torneo di tennis giallo - Donazione per partecipare a partire da 30 euro

Dalle 20.30 in poi Buffet in piscina con festa per tutti, con dj set, sax e cocktail bar - Donazione per partecipare 50 euro (solo il dopo cena a partire da 25 euro)

Posti limitati - per prenotare entro il 15! chiamare 049 8805494 / 049 8755597 / 348 3553700

Per usufruire di tutte le donazioni fiscali secondo quanto previsto dalla normativo consigliamo di fare un bonifico direttamente a:

Progetto Itaca Padova ONLUS

IBAN:

IT 13 U 01030 12150 000005238140

o fate riferimento al tennis club

Tutte le donazioni saranno utilizzate per avviare il progetto "Club Itaca" https://progettoitaca.org/

Informazioni

Per informazioni sul party : a.ferri@fenicepr.it

348/3553700

Per info sul torneo: Segreteria Tennis Club - 049 8805494

Info Progetto Itaca Padova Onlus

Via Ugo Foscolo 9/a 35131 Padova

Tel. 049 8755597

www.progettoitaca.org

Info Tennis Club Padova

Via Libia, 40

35141 PADOVA

Mail: info@tennisclubpadova.it

Tel. Segreteria - 049 8805494

https://www.tennisclubpadova.it/

Si ringrazia per la collaborazione per il party:

- il Prosecco De Lazara

- Lotto sport

- B&O

-Diemme caffè

- il gruppo Pocket

- il carretto dei gelati della Pasticceria Viennese

- Fenicepr

- le Staffe e il gruppo Face