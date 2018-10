Giornata aperta: "A tutto mais" a Brugine

Domenica 14 ottobre la fattoria didattica “In punta di Zoccoli” (via Ospitale 32 – Brugine, Pd) aderisce alla XVI edizione dell’evento “Fattorie didattiche aperte” promosso dalla Regione Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole.

“A tutto mais” è il titolo che i fattori Alberto e Silvia hanno scelto per la giornata che inizia alle ore 9 con l’accoglienza e un gioco di conoscenza e prosegue con la visita guidata dell'azienda e il percorso storico culturale sul mais. Alle 10.30 pausa con merenda al sacco (che ogni ospite può portarsi da casa); alle 11 laboratorio creativo con il mais; alle 12 la Giornata in Fattoria In Punta di Zoccoli si conclude.

Per partecipare alle attività, che sono gratuite, è necessario contattare la fattoria entro le 18 di venerdì 12 ottobre all'indirizzo info@inpuntadizoccoli.it indicando numero e nome dei partecipanti oltre a un recapito telefonico.

Il pomeriggio la fattoria è chiusa. In caso di pioggia la giornata sarà spostata a domenica 21. Controllare sempre tutti gli aggiornamenti sulle pagine della Regiove Veneto.

Info

www.inpuntadizoccoli.it

https://www.facebook.com/events/181947235962113/