Tutto a posto! presentazione al WP Store di Padova

Tutto a posto! il libro sarà presentato al WP Store di Padova il 21 aprile ore 11.

Dettagli

Come gestire al meglio i nostri spazi e la nostra vita.

Presentazione del libro con l’autrice Daniela Faggion e Annalisa Misceo, giornalista ed esperta di moda.

Dalle pagine di Tutto a posto! scopriamo come portare una ventata di freschezza nel nostro armadio, creare capsule collection su misura per noi, preparare la valigia per i primi weekend al mare/per le vacanze.