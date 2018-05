Tuttosport in Prato e fiaccole di vita 2018

Il Comitato provinciale di Padova del Coni, con la collaborazione del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, organizza “Tuttosport in Prato - Fiaccole di vita”, un’occasione per tutti gli sport, anche per quelli meno “visibili”, di presentare la propria disciplina e farla conoscere al pubblico.

A conclusione delle quattro giornate, arrivano le fiaccole olimpiche, portate da grandi testimonial, per simboleggiare i valori positivi dell’olimpismo e marcare in modo forte la posizione contro il doping, realtà che purtroppo colpisce il mondo sportivo.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Padova.

Programma

DOMENICA 3 GIUGNO

da Palazzo Zacco a via Belludi

ore 9 - 12, Mini - volley

Lato via Belludi

ore 9 - 19, Mini - basket

Lato Loggia Amulea

ore 14 - 19, Boxe e kick boxing

ore 16 - 18, Ginnastica artistica

ore 15.30 - 18.30, Arti marziali

ore 16.30 - 18.30, Canottaggio

ore 16.30 - 17.30, Orienteering

ore 16.45 - 18, Scherma

ore 17 - 19, Pattinaggio artistico

ore 16 - 19, Cavallo meccanico

Lato Palazzo Angeli

ore 15 - 17, Pattinaggio velocità

ore 15 - 16.30, Ski roll

ore 16.30 - 17.30, Duathlon

ore 17.30 - 18.30, Mini moto

Conclusione della manifestazione in Prato della Valle dalle 18.30 - 19, con l’arrivo delle “Fiaccole di vita”.

Eventi collegati

GIOVEDÌ 31 MAGGIO - Stadio Plebiscito, via Geremia, 2/2

ore 9 - 12, Scuola e sport

ore 9 - 12, Scuola e sport VENERDÌ 1 GIUGNO - Prato della Valle

ore 9 - 12, Primo sport - Scuola e sport

ore 9 - 12, Primo sport - Scuola e sport SABATO 2 GIUGNO - Stadio Appiani, via Carducci, 3

ore 9 - 12, Mini - rugby

ore 9 - 12, Mini - rugby DOMENICA 3 GIUGNO - Stadio Appiani, via Carducci, 3

ore 9 - 12, Mini - calcio

Informazioni

Coni - comitato provinciale di Padova

Luogo Stadio Euganeo - Tribuna Sud, viale Nereo Rocco - 35135 Padova

Telefono 049 8762006

Email padova@coni.it

Sito web veneto.coni.it