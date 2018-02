"TV7 & Friends Show" al Gran Teatro Geox

Domenica 11 marzo alle ore 18 al Gran Teatro Geox arriva "TV7 & Friends".

Gruppo Editoriale TV7 e Zed, insieme a Rotary Club International e Lions Club International, Pallavolo Padova, Rotaract International e Inner Wheel International, presentano il grande show di musica, comicità e solidarietà,a favore de L’isola che c’è, la onlus dell’hospice pediatrico cittadino.

L’evento a supporto dell’associazione che si occupa dei bambini con problematiche di dolore e inguaribilità e delle loro famiglie, vedrà alternarsi sul palco le voci di Iskra Menarini, Stevie Biondi, Stefania Miotto, Alessandra Pascali, Chiara Luppi e della giovane padovana Alessia Boccuto, miglior baby singer al Tour Music Fest 2016, oltre alla partecipazione del Choritaly, del Coro delle Voci Accanto e del Blubordò Vocal Ensemble, diviso in quattro varianti.

Non mancheranno, oltre agli spunti di riflessione e informazione, momenti di divertimento con Marco & Pippo - l’unico duo che è un trio.

Perno musicale della serata sarà l’orchestra sinfonica Suono Orchestra. É prevista inoltre l’esibizione del corpo di ginnastica estetica Ardor.

Biglietti

Biglietti disponibili su zedlive.com

Poltronissima: 29 euro*

Platea Numerata: 23 euro*

Poltrona Rialzata: 17,50 euro*

* Ridotto ragazzi 7-10 anni: 11,50 euro