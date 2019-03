"TV7 & Friends Show" al Gran Teatro Geox

A distanza di un anno torna dopo il grande successo TV7&Friends.

Dettagli

Sarà di scena il 6 aprile al Gran Teatro Geox a partire dalle ore 21 il grande evento di solidarietà promosso dal Gruppo Editoriale Tv7 e da oltre 30 service club del territorio. Una serata di musica, spettacolo, comicità e beneficienza.

L’evento a supporto della Fondazione RobertHollman- che si occupa di sostegno ai bambini con deficit visivo e alle loro famiglie – vedrà alternarsi sul palco del Gran Teatro Geox 250 artisti tra cui le voci di:Summertime Choir Kids & Project, Los Locos, la soprano padovana Stefania Miotto e la giovane Annalisa Paolin – Anny official oltre alla partecipazione della “sand artist” Romina Baido e molti altri.

Non mancheranno, oltre agli spunti di riflessione e informazione, momenti di divertimento con Marco e Pippo – l’unico duo che è un trio. Perno musicale della serata saranno l’orchestra sinfonica: Orchestra in Suono e Fisorchestra Armonia di Treviso. Sarà prevista inoltre l’esibizione del corpo di Ginnastica 5 Cerchi A.S.D. per una serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo.

L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Robert Hollman di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/events/300183303870053/

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-tv7-and-friends-padova-2019/