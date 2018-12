"Sua maestà il maiale" a Noventa Padovana

La manifestazione dedicata al maiale si svolgerà sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 a Noventa Padovana (PD), presso la barchessa del Parco Fornace. L'evento è organizzato da Veneto a Tavola, in collaborazione con il Comune di Noventa Padovana e la Condotta Slow Food della Riviera del Brenta.

Un ricco programma allieterà il pubblico tra degustazioni, incontri culturali e gastronomici, il lavoro dei norcini e assaggi di piatti e prodotti della tradizione contadina veneta. Sotto la barchessa, saranno attivi un mercatino con salumi e altre specialità a base di carne di maiale provenienti da molte regioni italiane, e la Condotta Slow Food della Riviera del Brenta con le presentazioni e degustazioni guidate di alcuni Presidi, con particolare attenzione ai salumi naturali, senza nitrati e nitriti.

Un'area sarà destinata allo street food in cui il maiale potrà essere gustato in molte preparazioni, dal maiale allo spiedo alla classica porchetta, dal salame cotto al musetto, oltre alle piadine e panini con salumi tipici di molte regioni. Venerdì 25, presso il ristorante “IL SOGNO” a Scaltenigo di Mirano, cena inaugurale “Chiamatemi Signor Maiale”. Lo scopo della manifestazione è quello di ricordare le tradizioni del nostro mondo contadino veneto che oramai stanno scomparendo e scoprire ed assaggiare salumi tipici e storici di altre regioni, a conferma del grande patrimonio gastronomico del nostro Paese. Non ultima, la storia affascinante di questo animale, rappresentato molto spesso in maniera dispregiativa e quasi infernale, ma che per molte generazioni di famiglie contadine è stato il maggior sostentamento.

Dettagli

Orari: dalle ore 9.30 alle ore 19.

Il programma sarà disponibile sui siti www.venetoatavola.it e www.comune.noventa.pd.it .

Info

Veneto a Tavola

info@venetoatavola.it - 335.6033639