"Una delle ultime sere di Carnovale” al teatro ai Colli

Sabato 23 febbraio, ore 21

Una delle ultime sere di Carnovale di Carlo Goldoni

Compagnia La Trappola

Regia Alberto Bozzo

Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo – Padova)

Intero: 8 euro - Ridotto; 7 euro Under 14: gratuito

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Dettagli

Quattordici interpreti arrivano sabato 23 febbraio al Teatro ai Colli per proporre un classico del teatro veneto: Una delle ultime sere del Carnovale di Carlo Goldoni. La compagnia è La Trappola, diretta da Alberto Bozzo. “La commedia ebbe successo; chiuse l’anno comico 1761, e la serata di martedì grasso fu per me la più brillante, perché la sala risuonava di applausi, tra i quali si sentiva gridare chiaramente: Buon viaggio! Tornate! Confesso che ero commosso alle lagrime” così Carlo Goldoni scrive in riferimento all’opera rappresentata al Teatro San Luca, prima di congedarsi dalla scena veneziana per trasferirsi a lavorare a Parigi presso la Comédie italienne. “La mia chiave di lettura del testo tiene conto del grande valore attribuito dall’autore a quella serata, considerata il suo “addio” alla società Veneziana – spiega il regista - In due momenti distinti della rappresentazione ho introdotto la figura del Goldoni, lo spettacolo va visto anche con l’occhio nostalgico dell’autore, profondamente innamorato di Venezia e dei suoi abitanti. Nella scelta dei brani musicali ho privilegiato l’aspetto emozionale su quello filologico, movimentando poi con azioni coreografiche le scene che coinvolgono i tanti personaggi, sottolineando il contrasto tra i momenti brillanti e quelli poetici”.

La storia è ambientata a Venezia nella casa-laboratorio del vedovo tessitore Zamaria e della sua giovane figlia Domenica, innamorata del disegnatore di stoffe Anzoleto, indaffarata ad accogliere gli ospiti di “una delle ultime sere di carnovale”. Durante la serata Domenica viene a conoscenza dell’imminente partenza di Anzoleto per Moscovia, in compagnia dell’esuberante Madame Gatteau.

Il sogno d’amore della giovane sembra infrangersi, ma grazie alla solidarietà femminile l’intera vicenda si risolve con un lieto fine a sorpresa.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/345221456202442/

https://www.teatroaicolli.it/rassegna-2016-2017