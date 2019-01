“L’ultimo degli amanti focosi”, commedia teatrale a Brugine

Il Teatro Fuori Rotta, con la regia di Gioele Peccenini, domenica 27 gennaio alle 16, propone a Brugine in scena la commedia L’ultimo degli amanti focosi di Neil Simon, autore di grandi classici del teatro leggero americano, come La strana coppia e A piedi nudi nel parco.Il protagonista è Barney, un quarantenne come tanti, ma con una vita irreprensibile da onesto proprietario di ristorante, marito per bene di una donna quasi senza macchia e padre perfetto di cinque figli. Cosa può spingere un tale gentiluomo a cambiare e stravolgere la sua esistenza scegliendo di volere compiere azioni che lo accomunerebbero alla maggior parte degli altri mediocri mortali? Al suo fianco tre donne con dei trascorsi meno onorati e più problematici che interagendo con il protagonista divertiranno il pubblico intrattenendolo con momenti di alta comicità.

Info

Domenica 27 gennaio 2019 ore 16

“L’ultimo degli amanti focosi” della compagnia Teatro Fuori Rotta

Sala Polivalente (via Palù inferiore) di Brugine

Ingresso 5 euro, fino a 14 anni ingresso libero

​Info 3277661425

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2056555397975891/