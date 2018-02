Ultimo al Gran Teatro Geox

Sabto 5 maggio alle ore 21 al Gran Teatro Geox sale sul palco Ultimo con il suo "Peter Pan Live Tour".

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, all’età di 8 anni inizia a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia e da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop.

Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro, iniziando così una collaborazione con l’etichetta, e nel marzo 2017 pubblica il suo singolo d’esordio “Chiave”.

A maggio 2017 apre il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma, mentre a settembre si esibisce al Macro - Museo di Arte Contemporanea di Roma nel corso dell’Honiro Label Party.

A ottobre debutta con il suo album d’esordio “Pianeti” che si posiziona al secondo posto della classifica iTunes e dal quale è tratto il singolo “Stasera”.

Il 9 febbraio è uscito il nuovo album intitolato “Peter Pan” e in concomitanza Niccolò ha fatto parte della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con la canzone “Il ballo delle incertezze”.

Biglietti

Biglietti disponibili su zedlive.com

Tribuna numerata: 26,45 euro

Posto unico in piedi: 23 euro