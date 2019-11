Ultra Suono presenta Juju e Il Fulcro al Grind House Club di Padova

Incontri, contaminazioni; così, come è sempre stato il mediterraneo, è anche la loro musica. Sonorità folk mediterranee, new wave e neo-psichedelia vengono ora decostruite, riassemblate e arricchite da poliritmi africani, espandendosi fino a toccare i confini del jazz.

Ultima data del loro lungo tour europeo, siamo felici di presentare il 22 novembre 2019 a Padova JuJu - Gioele Valenti (mediterranean, psych-freak) - Fuzz Club Records (UK) + Opening Act: Il Fulcro (tribal trance, neo-psychedelia.

Contributo di ingresso: 6 euro (alla cassa). Ingresso soci AICS.

Ascolta: https://spoti.fi/2WxtPgM || https://youtu.be/ygMlw4_LPrw



La band capitanata da Gioele Valenti, nell’arco di appena tre dischi editi per la rinomata Fuzz Club Records (UK), è riuscita a catalizzare l’attenzione di critica e pubblico nella scena neopsichedelica nordeuropea, guadagnandosi un posto di tutto rispetto come una delle migliori e più esportabili realtà mediterranee degli ultimi anni. Con tour di supporto a mostri sacri come Goat e Mercury Rev, e con collaborazioni altrettanto prestigiose (Jonathan Donahue, Amy Denio, Goat ecc…) la band è reduce da un minitour in UK e da festival come il Fuzz Club Eindhoven , l’Indie Rocket Festival e il Dunajam.

JuJu sarà in tour nordeuropeo dal prossimo 7 novembre, durante il quale si esibirà in venue come il Supersonic di Parigi, il Z-Bau di Norimberga, o ancora il Schokoladen di Berlino. Personnel: Gioele Valenti (chitarra, voce); Vincenzo Schillaci (bass, synth); Simone Sfameli (drum, samples).

La psichedelia a marchio JuJu è una celebrazione legata al culto ctonio della Madre Terra, macchiata da africanismi e da lisergia sixties. È musica dal carattere tribale, energica, che eleva il ritmo primitivo, la danza e l'interazione con lo spettatore ad elementi fondamentali. Prendendo spunto dalla scena psichedelica, dalla Goa-Trance, dal Krautrock, dal minimalismo, dalla musica sperimentale

e avanguardista, il progetto vuole creare un sound che non sia altro che l'insieme delle varie influenze di ognuno dei membri e che si esplica in un torrente sonoro, un flusso di "in-coscienza".

Apertura porte: 21. Inizio live: 22.

Nota bene: Il nostro giorno preferito è il venerdì e non tutti possono fare tardi, quindi gli orari dei nostri eventi sono reali: apertura porte alle 21, il live inizia alle 22, minuto più minuto meno.

Se sei in macchina, motorino o bici ti aspetta un ampio parcheggio.



Oppure con servizio bus su prenotazione: conosci l'app di Nightbus? Se hai bisogno di uno strappo per venire/tornare a casa o alla stazione, il Comune di Padova offre degli autobus prenotabili che ti portano esattamente all'indirizzo desiderato. Scarica l'app: https://tiny.cc/nj6vcz.

