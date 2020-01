Umberto Matino presenta "Cimbri" al Libraccio

Venerdì 31 gennaio alle ore 18

Umberto Matino

presenta

Cimbri

edizioni Biblioteca dell’Immagine

Il libro

Le storie dei Cimbri delle Montagne, che vengono narrate in questo libro, mostrano con grande evidenza che è esistito anche un Veneto tedesco, con un suo dialetto ostico e pieno di fascino, e un Veneto montanaro, legato ferocemente alla terra; che è esistito un Veneto protestante, austero e riformatore e che è inoltre esistito - ed esiste tuttora - un Veneto industriale: il Veneto del lavoro, della fabbrica, della tecnologia e - soprattutto se riferito al mondo cimbro nell'800 - il Veneto del riformismo sociale, del welfare aziendale, della modernità.

L’autore

Umberto Matino è nato a Schio e vive a Padova. I suoi libri raccontano, nella forma letteraria del giallo e del noir, la storia del Veneto osservata da un punto di vista inconsueto e suggestivo, ponendo cioè al centro della narrazione i monti e le valli dell’alto vicentino e la loro popolazione di antica origine alemanna, i cosiddetti Cimbri. Nel 2007 ha esordito con La valle dell’Orco, un romanzo di successo che è diventato un long-seller e che nel 2014 è stato pubblicato in Germania. La sua seconda opera, L’ultima Anguàna (2011), ha vinto il premio GialloLimone-Piemonte, è stato finalista al Premio Cortina e al premio Provincia in Giallo. Il terzo romanzo Tutto è notte nera (2015) è un giallo incalzante, che disvela lo straordinario successo dell’eresia protestante in terra veneta nel ’500, e che ha completato quella che è stata definita la “trilogia cimbra”. Nel 2016 ha pubblicato la Storia degli Uscocchi, libera trascrizione di un testo del XVII secolo che narra la lotta fra Venezia e gli Uscocchi, i feroci pirati dell’Adriatico. I Rossi (2018) è un thriller che racconta in maniera drammatica, ma vivace e scanzonata, il tramonto dei sogni, delle lotte e degli ideali dei giovani degli anni Sessanta. Protagonista è, anche questa volta, la provincia veneta e il suo ruolo nella storia italiana.

