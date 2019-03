“Umorismo, seduzione e spiritualità nel mondo indiano”, incontro a Padova

L'associazione Studyo Yoga vi invita alla conferenza dal titolo "Umorismo, seduzione e spiritualità nel mondo indiano: Breve introduzione al tantrismo e allo yoga", tenuta dal prof. Stefano Beggiora dell'Università di Venezia.

La conferenza è aperta a tutti, vi aspettiamo numerosi!

Per info e prenotazioni contattare la segreteria: associazione@studyoyoga.it oppure 049 8765349.

Stefano Beggiora è docente di Storia dell’India e di Letteratura Hindi all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove ha conseguito il dottorato di Ricerca in Civiltà dell’India e dell’Asia Orientale nel 2006. Appassionato di società e tradizioni orientali, ha condotto per molti anni ricerche di taglio antropologico e attività di cooperazione allo sviluppo in India. Specializzatosi nello studio dello sciamanismo sud-asiatico, ha pubblicato numerosi saggi sugli ādivāsī, le comunità tribali d’India, oltre che articoli scientifici di storia coloniale, welfare e sviluppo, diritti costituzionali per basse caste e minoranze etniche, storia contemporanea dei movimenti politici del Subcontinente indiano. Tra le sue pubblicazioni: India e Nordest: il mercato del terzo Millennio (Cafoscarina, 2009); Sonum: Spiriti della Giungla. Lo Sciamanismo delle Tribù Saora dell’Orissa (FrancoAngeli, 2003); Sacrifici umani e guerriglia nell’India Britannica (Itinera Progetti, 2010), È inoltre autore di molti documentari etnografici. Attualmente collabora con numerosi istituti di ricerca e università nazionali e internazionali, in Europa e Asia.

Info web

https://www.facebook.com/events/420299322039888/

http://www.studyoyoga.it/nuovosito/