“Un metro di distanza”, lo spettacolo di Denis Varotto in diretta facebook

Al tempo dell’emergenza Coronavirus il mondo dello spettacolo, che in forza delle disposizioni di contenimento non può proporre rappresentazioni pubbliche e come moltissimi altri settori soffre pesantemente le conseguenze di questa situazione, trova comunque occasioni e strumenti per raccontare e raccontarsi… e per essere occasione di riflessione e speranza.

È con questo intento che Denis Varotto, attore padovano e curatore della pagina face book Racconti a teatro domani, martedì 10 marzo, alle ore 21.30, propone in diretta facebook, rispettando tutte le indicazioni del DPCM dell’8 marzo 2020, un monologo teatrale dal titolo Un metro di distanza, raccontando due storie diverse – quelle di “Sara” (di cui si scoprirà la vera identità durante lo spettacolo) e Marco: due punti di vista diversi ai tempi del Covid-19, ma con un’unica voglia di futuro migliore e speranza.

Un’occasione semplice per valorizzare il linguaggio del teatro anche in questo tempo difficile e per offrire un’occasione di riflessione “agile” attraverso un palco virtuale.

Un metro di distanza”, spettacolo in diretta facebook il 10 marzo 2020 in diretta facebook il monologo di Denis Varotto

Martedì 10 marzo, ore 21.30

Sul profilo facebook: racconti a teatro

