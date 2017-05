“Un posto sicuro” con "Polvere. Il grande processo dell'amianto" a Cadoneghe

Tre serate dedicate al lavoro, sia sotto il profilo dell’esercizio professionale sia, soprattutto, come dimensione mentale dell’esistere. Da venerdì 12 maggio all’Auditorium Ramin di via Rigotti va in scena “Un posto sicuro”, rassegna a cura di Michele Angrisani, che attraverso il cinema (i film La zuppa del demonio e Polvere. Il grande processo dell’amianto) e la letteratura (Padania. Vita e morte nel Nord Italia di Massimiliano Santarossa) ha l’ambizione di offrire una chiave di lettura – attualissima e per molti aspetti inquietante – di quanto sta accadendo intorno a noi nel lavoro, nelle professioni, nell’occupazione, e soprattutto nella percezione che si ha di queste realtà.

“UN POSTO SICURO”, TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

“Parlare e confrontarsi sul lavoro in questo momento storico, con l’aiuto delle chiavi interpretative del cinema e della letteratura, appare quasi un dovere etico, prima ancora che un’occasione d’incontro e di dibattito – dice il sindaco Michele Schiavo –. L’Amministrazione comunale di Cadoneghe crede molto in questo progetto, che ha deciso di sostenere e finanziare avvertendone quasi l’urgenza culturale. Pensiamo soltanto a quanti e quali cambiamenti radicali hanno recentemente modificato, anche nel nostro territorio, il concetto stesso di lavoro: in pochi anni sono scomparsi stabilimenti storici come la Grosoli e le fonderie Breda, che per decenni hanno condizionato, nel bene e nel male, la vita di migliaia di famiglie, e quindi il tessuto sociale e l’urbanistica stessa della città. “Un posto sicuro” ci offre un percorso che forse rappresenta l’occasione per ripensare o per pensare in termini nuovi a questi cambiamenti. Un ringraziamento particolare va rivolto, oltre al curatore Michele Angrisani, al consigliere Enrico Scacco, che ha dato un contributo sostanziale nell’ideazione del progetto”.

UN POSTO SICURO - Il programma

Tutte le serate all'Auditorium Ramin in via Rigotti alle ore 21, ingresso libero.

