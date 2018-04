“Un posto sicuro” con la proiezione del film “Terra madre” al Ramin

Tre serate dedicate al lavoro, ai “mestieri della terra” e alle nuove professionalità che si affacciano sullo scenario italiano e veneto sotto il comune denominatore della possibile simbiosi fra l’ecosistema e un’economia a misura d’uomo come alternativa alla società dei consumi.

Da venerdì 4 maggio all’Auditorium Ramin di via Rigotti va in scena la seconda edizione di “Un posto sicuro”, rassegna a cura di Michele Angrisani, che attraverso il cinema (i film Terra Madre di Ermanno Olmi e Resistenza naturale di Jonathan Nossiter) e la letteratura (Finché c’è Prosecco c’è speranza di Fulvio Ervas) ha l’ambizione di offrire una chiave di lettura di quanto sta accadendo intorno a noi nel lavoro, nelle professioni, nell’occupazione, e soprattutto nella percezione che si ha di queste realtà.

“Territori come il nostro, che hanno già vissuto e forse digerito l’eclisse del lavoro e del modo di produzione novecenteschi, sono pienamente investiti da cambiamenti spesso conflittuali e quasi sempre di difficile interpretazione – dice il sindaco Michele Schiavo –. Per un ente vicino ai cittadini come vuole essere il Comune di Cadoneghe si ripropone quindi l’esigenza di continuare, oggi più che mai, a riflettere, a porsi domande, a dialogare attorno al tema del lavoro. In questo senso, nulla più che il cinema e la letteratura può aiutarci a comprendere, a vigilare, a orientare il dibattito. Si rinnova dunque il nostro sincero ringraziamento a Michele Angrisani, curatore della rassegna, alla Cgil di Padova e al consigliere Enrico Scacco, che ha dato il suo contributo all’ideazione del progetto, per aver proposto anche in questa seconda edizione un programma avvincente e significativo, quest’anno virato sul tema dei lavori legati alla natura e alla terra”.

Tutte le serate all’Auditorium Ramin in via Rigotti alle ore 21, ingresso libero.

