Un/Sound - workshop per "oggetti sonori" e Max/Msp a Padova

In questo seminario di due giorni insieme a Federico Dal Pozzo impareremo a creare contenuti audio con il software Max / MSP,

partendo da un oggetto sonoro e un piezo (microfono a contatto).

Un “oggetto sonoro” è un oggetto concreto comune che può generare suoni come per esempio: vetro, acqua, carta.

Max / MSP è un programma multimediale che offre la possibilità di creare e manipolare l'audio tramite mezzi algoritmici, vedremo come leggere e analizzare i contenuti audio, come creare una manipolazione audio in tempo reale a partire da un “Oggetto sonoro” scelto dagli studenti e come costruire un'orchestra attraverso gli oggetti utilizzati.

Quando

23/24 febbraio

dalle ore 10 alle ore 18

Programma

Suono: che cos'è? Come funziona? Cosa ascoltiamo?

Max / MSP: introduzione e descrizione.

Che cos'è un piezo e come costruirlo.

Che cos'è un “oggetto sonoro”, come sceglierlo e come suonarlo.

Varie tecniche di sintesi in Max / MSP.

Protocolli Midi / Osc.

Creazione di strumenti per la composizione in tempo reale con Max / MSP e un oggetto sonoro.

Alla conclusione del workshop è prevista una piccola performance creata dagli stessi partecipanti.

Docente - Federico Dal Pozzo

(Venezia, 1976) vive a Torino. Compositore e musicista elettroacustico, studiato batteria con Mario Bracco e Vittorio Panza. Nel 1999 si è unito a “Dadadang_percussion parade in motion” con il quale ha suonato in giro per i più grandi festival di Europa

Nel 2007 si è laureato in ''Audio Recording and Music

Production” in Recording Workshop (Chillicothe, Ohio_U.S.A.) E ha studiato “WaveField” Synthesis '' con Hubert Westkemper (Milano-Italia). Nel 2014 ha studiato a Corfù (GR) presso “Summer Academy of Electroacoustic Music and Live Electronics” con Annette Vande Gorne e Theodoros Lotis, e “Intuitive Music” con Markus Stockhausen (2016_Venice). Le sue opere, nominate “Untitled_”, sono basato su oggetti concreti e sulla trasfigurazione e

percezione del suono e audio-spazializzazione. Sound Designer in varie compagnie teatrali e di danza in Italia e all' estero.

Installazioni audio e Live Performance (Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo, Castello di Rivoli, Promotrice dell Belle

Arti, Palazzo Grassi, Gli Altri, ...). Spettacolo dal vivo

a Lisbona, Vienna, Nantes, Parigi, Leeds, ...

Info e iscrizioni

La partecipazione è riservata ai tesserati Neo.

Il costo della tessera è di 10 euro ed è possibile farla in loco.

Costo del workshop di 120 euro - si richiede una caparra di 50 euro per confermare l'iscrizione entro il 20 febbraio.

Max 20 partecipanti,

Contatti

Tel. 3886431664 Giuliana Placanica

mail: giulianaplacanica91@gmail.com

Il workshop è aperto a tutti.

Non è richiesta nessuna conoscenza pregressa del software o dei linguaggi di programmazione.

A tutti i partecipanti è richiesto di portare una copia del software Max / MSP sul portatile aggiornata almeno alla versione 7, interfaccia audio, controller midi e cuffie.