“Una notte di 12 anni”, proiezione in collaborazione con Radiocooperativa al cinema Esperia

Mercoledì 30 gennaio alle ore 21, il Cinema Esperia, via Chiesanuova 90 a Padova, in collaborazione con Radiocooperativa presenta il film “Una notte di 12 anni”.

Regia di Álvaro Brechner. con Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, Soledad Villamil, Sílvia Pérez Cruz.

Titolo originale: La Noche de 12 Años. Genere Drammatico - Francia, Argentina, Spagna, 2018, durata 123 minuti.

La proiezione sarà accompagnata da un approfondimento del giornalista Gustavo Claros conduttore di Radio cooperativa sulla stagione delle dittature in America Latina alla serata sarà presente anche l’Associazione Amici di Radio Cooperativa per consolidare il legame della radio con il territorio e raccogliere sostegni per la propria attività

Biglietto intero: 6 euro - biglietto ridotto: 5 euro

Sinossi

Nel 1973 l’Uruguay è sotto una dittatura militare. I guerriglieri Tupamaros sono sconfitti e imprigionati. Alcuni vengono sottoposti per 12 anni ad un macabro esperimento: una nuova forma di tortura per abbattere la loro resistenza psicologica. Il film racconta le vicende di tre di loro, tra cui il futuro presidente del pase, Pepe Mujica. Una buia notte lunga 12 anni, passata in carceri disumane. L’obiettivo non è uccidere i prigionieri, ma farli diventare pazzi. Le loro giornate sono segnate dalla totale assenza di riferimenti. Non possono parlarsi, incontrarsi, scrivere. Tre uomini sostenuti esclusivamente dagli ideali politici e da una profonda umanità che fa loro provare empatia persino per i carcerieri. Un tragitto nell’oscurità guidato dalla fiducia incondizionata verso gli uomini.

Dal commento del regista

Che cosa resta di un uomo a cui è stato strappato tutto? Senza poter comunicare, isolato nel tempo, senza stimoli o un luogo tangibile al quale aggrapparsi, i sensi stessi cominciano a ingannarlo. Ma nel profondo qualcosa non potrà mai essere portato via: l’immaginazione. Il film è soprattutto una discesa negli abissi. Basato su una storia vera, mostra come, nell’arco di 12 anni, tre uomini sono stati gradatamente defraudati di tutto ciò che li rende individui. Hanno sopportato un processo fisico e mentale che avrebbe dovuto portarli alla pazzia.

Informazioni

Alvaro Brechner

Nato a Montevideo nel 1976, vive a Madrid. Tra il 200 e il 2007 ha diretto molti cortometraggi per più di 140 festival internazionali, venduti in 15 nazioni alcuni dei quali trasmessi su TVE e History Channel. Nel 2005 ha scritto, prodotto e diretto il primo lungometaggio: “Mal Dia Para Pescar” selezionato alla Semaine de la Criticque al Festival di Cannes. “Mr Kaplan”, il suo secondo film del 2005, ha rappresentato l’Uruguay alla candidatura per l’Oscar come miglior film straniero. “La noche de 12 anos” è il suo terzo film.

Radio Cooperativa

Radio Cooperativa è uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabile in altri mezzi di comunicazione. Si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni e del contributo di coloro che intervengono in diretta. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia, la salvaguardia dell’ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. La libertà della radio è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici; la sua sopravvivenza è assicurata dall’operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dal contributo in danaro che giungono dai propri ascoltatori.

telefono diretta: 0498809020

Frequenze

Veneto - parte di Friuli Venezia Giulia 92.7 Mhz

Arzignano - Montecchio 93.200 Mhz

Este e dintorni 92.650 Mhz

Feltre - Belluno e dintorni 97.150 Mhz

Revine - Fadalto 92.600 Mhz

Schio e dintorni 92.600 Mhz

Vittorio Veneto - Conegliano 92.800 Mhz