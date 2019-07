Una notte al museo Esapolis

20-21 luglio 2019

18.30-09.30

via dei Colli, 28 Padova

Venite con noi a passare un’intera notte al Museo vivente Esapolis, alla scoperta della misteriosa vita notturna degli animali.

Tra film 4d, laboratori e tanti giochi impareremo divertendoci!

Programma

- 18 arrivo dei partecipanti;

- 18.30 inizio attività con pausa cena a sacco;

- 24 fine attività e tutti a nanna;

- 07.30 sveglia, colazione e inizio delle attività mattutine

- 09.30 fine delle attività e consegna dei diplomi

Per bambini da 7 a 11 anni

Cosa portare

- materassino e/o sacco a pelo;

- cena a sacco;

- pigiama o tuta per la notte;

- il necessario per l’igiene personale;

- una tazza in plastica per la colazione.

Iscrizione obbligatoria

Prezzo:

euro 25 a bambino da pagare la sera stessa.

Per info e prenotazioni

Cell. 392 478 2234

e-mail:

notte.esapolis@gmail.com

https://www.micromegamondo.com/it/feste-eventi?id=238

https://www.facebook.com/events/2278813579034533/