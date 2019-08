Una notte al museo di Esapolis

Una notte al museo

Venerdì 23 agosto 2019

20.30 – 23.30

Esapolis

via dei Colli, 28

Padova

Diventa anche tu esploratore per una notte!



Venerdì 23 agosto 2019 a partire dalle 20.30 ti aspetta un’incredibile avventura per scoprire Esapolis come non l’hai mai visto!

Esperti naturalisti ti guideranno alla scoperta del museo in versione notturna: un’occasione unica per ammirare gli straordinari animali ospitati a Esapolis, mentre non tutti dormono!

L'evento è su prenotazione, contattando lo 049-8910189 o segreteria@butterflyarc.it

Biglietto unico al prezzo promozionale di 5 euro a persona.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 0498910189

Vi consigliamo di munirvi di torce, proprio come dei veri esploratori!

Butterfly ARC

www.micromegamondo.com

telefono: 049/8910189 - fax: 049/2700083

email. info@butterflyarc.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/352735615395313/